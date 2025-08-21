Naši Portali
NESTAO NAKON IZLASKA

Hrvat (24) pronađen u Njemačkoj nakon deset dana, otac: 'Malo mi je sumnjivo...'

Sven Poljak
Facebook/screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
21.08.2025.
u 17:17

Sven Poljak (24) nestao je 10. kolovoza u Frankfurtu na Majni, nakon noćnog izlaska s prijateljem.

Nakon deset dana potrage, pronađen je Sven Poljak, mladić iz Hrvatske koji je nestao u Njemačkoj. Vijest o njegovu pronalasku podijelio je njegov otac, Alen Poljak, u Facebook grupi "Hrvati u Offenbachu, Frankfurtu i Hessenu", gdje se od samog početka tražila pomoć i informacije od zajednice.

"Samo da javim da je Sven pronađen..hvala vam dragi prijatelji na podrškama i svemu...", napisao je otac u objavi. U razgovoru za Dnevnik.hr, potvrdio je da je Sven pronađen živ i neozlijeđen. Trenutno se nalazi u nadležnosti policije, koja radi na razjašnjavanju okolnosti njegova nestanka.

"Moram provjeriti točno što je bilo jer mi je malo sumnjivo sve to", dodao je otac. On je i tijekom potrage izražavao nezadovoljstvo načinom na koji je policija vodila slučaj. "Nitko ne radi na slučaju da se pronađe", tvrdi otac. "Sedmi dan od nestanka Svena, niti je itko došao mene ispitati za Svena, niti su pogledali bankovni karticu, kad je zadnji put upotrebljavana i gdje. Samo sam dobio lokaciju da je signal od mobitela u četvrtak lociran u Bensheimu i da se kretao prema Lorshu cijeli dan i to je sve", rekao je tada za Dnevnik.

Sven Poljak (24) nestao je 10. kolovoza u Frankfurtu na Majni, nakon noćnog izlaska s prijateljem. Dok su se taksijem vozili prema drugoj lokaciji, Sven je zatražio da stanu pokraj ceste kako bi obavio nuždu, no nakon toga se više nije vratio u vozilo. Njegov mobitel kasnije je lociran na nekoliko različitih mjesta, što je dodatno otežalo potragu.

