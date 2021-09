Promjene u sredinama s lošim izbornim rezultatom

U HDZ-u od danas i službeno počinje proces unutarstranačkih izbora na lokalnim i regionalnim razinama, nakon lokalnih izbora u svibnju na kojima je stranka ostvarila izborni rezultat iznad svih očekivanja. Neke se sredine, međutim, ne mogu pohvaliti takvim izbornim učinkom pa se u stranačkim kuloarima nagađa o mogućim promjenama.

Prije svega to se odnosi na Zagreb, u kojem HDZ-ov kandidat za gradonačelnika nije uspio ući u drugi izborni krug, a tek neznatno bolji rezultat polučila je i stranačka lista za Gradsku skupštinu. U takvim okolnostima očekuje se da će se protiv aktualnog predsjednika organizacije Mislava Hermana kandidirati Pavo Kostopeč, koji je i u prošlom izbornom ciklusu bio prikupio potpise za tu funkciju, no nakon višemjesečnog prekida izbora zbog izbijanja pandemije povukao je kandidaturu, a funkciju je kao jedini kandidat preuzeo Herman.

Kontinuitet ili promjena

Činjenicu da je stranka u međuvremenu loše prošla na lokalnim izborima poklonici Pave Kostopeča vide kao njegovu priliku da preuzme zagrebačku organizaciju HDZ-a. Pritom procjenjuju kako će članstvo na ovim izborima odlučiti želi li kontinuitet politike koja je stranku odvela u izborni poraz ili korjenite promjene u organizaciji.

S obzirom na iskustva s posljednjih unutarstranačkih izbora, na kojima je Andrej Plenković protiv Mire Kovača nastupio u timu s kandidatima za zamjenika i potpredsjednike stranke, što se kasnije preslikalo i na izbore po stranačkim organizacijama na terenu, očekuje se da će utakmica i ovoga puta biti koncipirana kao natjecanje timova. A u takvim okolnostima, stranačkom terenu obično se da do znanja koja je grupacija po volji središnjice, što će i ovoga puta vjerojatno ići u prilog Mislavu Hermanu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 06.04.2017., Zagreb - Pavo Kostopec, transplantacijski kirurg, najblizi suradnik HDZ-ovog kandidata za gradonacelnika Drage Prgometa. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako na otvorenu podršku Andreja Plenkovića neće moći računati, u vrhu stranke već se čuju ocjene kako se od Hermana očekuje da se u idućim godinama u oporbi profilira kao jedan od važnijih gradskih političara. Naši sugovornici pritom ne spore da stranka na gradskoj razini stoji loše, no smatraju da krivnju za to ne snosi Herman.

– Mislav je na čelu gradske organizacije vrlo kratko, a na lokalnim izborima u prilog nam nije išlo to što se praktički za isto biračko tijelo borilo čak pet kandidata s desnog centra i desnice. No to ne znači da itko spori da zagrebački HDZ treba profilirati i osnažiti, da treba uključiti nove ljude – kazao nam je izvor blizak vrhu stranke. Ističe kako to ne znači da je Kostopeč prepoznat kao nekakva unutarstranačka oporba.

On je na izborima za predsjednika stranke javno podržao Plenkovića, baš kao i Herman, no u vrhu HDZ-a oprezni su zbog procjene da su uz Kostopeča ljudi koji “nisu baš uvijek na liniji stranke” odnosno oni koji su povremeno, javno ili u stranačkom krugu, kritizirali smjer kojim stranku vodi Andrej Plenković.

Bačić se neće kandidirati

Stranka je u svibnju izgubila svoju utvrdu u Šibensko-kninskoj županiji, no predsjednik tamošnje organizacije Nediljko Dujić mogao bi se kandidirati za još jedan mandat. U njegovu krugu kažu kako je poraz na lokalnim izborima bilo teško izbjeći s obzirom na to da su se protiv HDZ-a urotili doslovno svi, od SDP-a do Domovinskog pokreta.

Promjena se očekuje i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji jer se Branko Bačić ne namjerava ponovo kandidirati za šefa organizacije, a kao njegovi potencijalni nasljednici spominju se dubrovački gradonačelnik Mato Franković i ravnatelj Lučke uprave Blaž Pezo, pri čemu naši izvori procjenjuju kako će najvjerojatnije dogovor biti da to bude Pezo.

