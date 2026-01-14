Gradonačelnik Kutine niječe optužbe za političku korupciju

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine i njegovi suoptuženici na zagrebačkom Županijskom sudu zanijekali su optužbe za političku korupciju. Istraga je počela u prosincu 2021., a USKOK optužnicom Babića tereti da je kupovao zastupnike u gradskom vijeću. S njim su optuženi i tadašnji gradski vijećnici Davor Kljakić, Dražen Kinderman i Darko Kousek koji također niječu krivnju. Obrana je predložila sudu da pribavi službenu snimku sa sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine održane 26. studenog 2019. Prema zapisniku s te sjednice, na kojoj je usvojen i proračun, na početku je bilo 18 vijećnika, a onda je stigla još jedna, 19. vijećnica pa obranu zanima kada je došla i kako je glasovala. S druge strane, USKOK je naveo da je snimka sjednice dostupna na službenom YouTube kanalu Grada Kutine.

Naveli su i da je snimka na popisu dokaza. Međutim obrana smatra da se ono što je na YouTubeu ne može smatrati izvornim dokazom, te su inzistirali da se pribavi originalna snimka sjednice. Njihovom zahtjevu je sud udovoljio, te je odlučio da će se pročitati i sva dokumentacija koja je u sudskom spisu. USKOK Babića i ostale tereti za podmićivanje zastupnika i trgovanje utjecajem, a priča se zakotrljala koncem 2021. nakon javnih istupa Adrijane Cvrtile, direktorice kutinske komunalne tvrtke Eko Moslavina. Ona je javno ispričala kako su Babić i Kljakić radili pritisak na nju kako bi se u Eko Moslavini zaposlili pojedini članovi stranke i rodbina vijećnika.

Zviždačica je tada ispričala i da se od nje tražilo da se nekim djelatnicima povećaju plaće, a oni su zauzvrat trebali osigurati glas tih vijećnika za proračun i rebalans proračuna. Nakon javnih istupa ona je dobila otkaz zbog čega je pokrenula sudske postupke, od kojih su neki riješeni u njezinu korist, a neki ne. Babić i ostali su bili uhićeni, a Babić je jedno vrijeme proveo u Remetincu. No ostao je gradonačelnik unatoč uhićenju, pritvaranju, istrazi i optužnici. Izašao je iz HDZ-a kad je protiv njega pokrenuta istraga.

Prema optužnici, Babić je to za što se tereti radio od studenog 2019. do travnja 2020. a u inkriminirano vrijeme Kljakić je bio predsjednik Gradskog vijeća Kutine, a Dražen Kinderman, nezavisni vijećnik. USKOK Babića tereti da je u zamjenu za Kindermanovu podršku proračunu obećao da će mu zaposliti sina u Eko Moslavini. Kousek je bio oporbeni vijećnik, a njemu je obećao povećanje plaće. Njih su dvojica glasali kako je Babić tražio, nakon čega su Babić i Kljakić tražili od Adrijane Cvrtile da realizira ono što su oni obećali dvojcu koji je glasao onako kako su tražili. Babić se teretio i da je od Kljakića tražio da naloži A.

Cvrtili da u Eko Moslavini zaposli oca osobe s kojom je politički povezan. Osim toga, Babić i Kljakić terete se i da su od A. Cvrtile tražili i da pojedinim osobama, čije su zapošljavanje tražili, neosnovano poveća i koeficijente za plaću ili ih pak prebaci na druga radna mjesta iako za tim nije bilo potrebe.