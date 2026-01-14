Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKE OPTUŽBE

Prijatelji životinja podnijeli kaznenu prijavu 'U razdoblju od 16 mjeseci umro svaki peti pas u skloništu'

Šibenik: Po?elo udomljavanje psi?a koji su spašeni iz jame u Lokvicama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL Ilustracija
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
14.01.2026.
u 15:10

Udruga je zbog težine javno dokumentiranih činjenica i ozbiljne ugroze dobrobiti životinja u slučaju As-Eka, zatražila da "nadzor provede Središnja veterinarska inspekcija u Zagrebu, a ne samo mjesno nadležna, koja unatoč višegodišnjim prijavama kontinuirano ne utvrđuje nepravilnosti u radu skloništa"

Udruga Prijatelji životinja izvijestila je da je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te prijavu Državnom inspektoratu zbog, kako navode "zabrinjavajućeg stanja u skloništu za napuštene životinje tvrtke As-Eko u Šibeniku". Poručili su kako je "krajnje vrijeme da Šibenik i ostali gradovi koji imaju ugovore s As-Ekom osnuju vlastito gradsko sklonište, koje će biti pod javnim nadzorom, uključivati lokalnu zajednicu, volontere i udruge te osigurati transparentno trošenje javnog novca i stvarnu zaštitu životinja".

Udruga je zbog težine javno dokumentiranih činjenica i ozbiljne ugroze dobrobiti životinja u slučaju As-Eka, zatražila da "nadzor provede Središnja veterinarska inspekcija u Zagrebu, a ne samo mjesno nadležna, koja unatoč višegodišnjim prijavama kontinuirano ne utvrđuje nepravilnosti u radu skloništa". Početkom siječnja mediji su objavili fotografije i snimke na kojima su u skloništu As-Eko vidljivi psi s jasno izraženim rebrima, kukovima i kralježnicom, toliko pothranjeni da im se kosti ocrtavaju kroz kožu, kao i izrazito iscrpljene životinje pri čemu neki psi imaju otvorene rane i nesanirane ozljede, kažu udruzi.

Snježana Klopotan Kačavenda iz te udruge upozorila je da godinama prijavljuju As-Eko, no nema promjene te se pita hoće li nadležna tijela opet ignorirati stanje pothranjenih pasa, nastalo kroz dulje razdoblje nebrige, i onih koji su iz pretrpanih boksova izašli s teškim ozljedama, poput gubitka oka. Tvrdi da direktor As-Eka umanjuje težinu vlastitih propusta navodeći da je u skloništu "samo četiri do pet" pothranjenih pasa.

Prijatelji životinja poručuju da je svaka izgladnjela i ozlijeđena životinja dokaz nebrige i institucionalnog propusta kada se privatno sklonište financira javnim novcem. Navode da As-Eko za brojne gradove i općine u više županija obavlja zbrinjavanje napuštenih životinja te samo od Šibenika i Splita godišnje uprihodi više od 100.000 eura.  Aktualni događaji pokazuju kontinuitet nebrige o psima jer je 2020. Mreža za zaštitu životinja upozorila da je prema službenom nalazu veterinarske inspekcije, "u razdoblju od 16 mjeseci u As-Eku umrlo čak 21,37 posto pasa, svaki peti pas u skloništu", kažu u udruzi. 

Tragedija u Tajlandu: Dizalica pala na vlak, poginule 22 osobe
Ključne riječi
utočište psi Šibenik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Varaždin: Policija privela trojicu osumnji?enika za smrt Tomislava Pergara
NAKON POVEĆANJA KAZNE

Objava jednog od dvojice koji su 2011. na smrt pretukli mladića: 'Istina o ovoj smrti nije razjašnjena...'

"Poštujući pravni sustav Republike Hrvatske, u cijelosti ću ispoštovati donesenu pravomoćnu odluku. Međutim, njezino izvršenje ne znači i kraj nastojanja da se u ovom predmetu, prije ili kasnije, ostvare i pravo i pravda. Ispred mene i moje obitelji stoji težak put, ali unatoč svemu i dalje vjerujem da će se temeljna načela istine, prava i pravde u konačnici morati zadovoljiti"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!