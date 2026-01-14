'Od sirovine kojom raspolažemo možemo napraviti kvalitetnija vina od ovih koja imamo'

Kad je riječ o gastronomiji, gotovo se ni oko jednog proizvoda godišnje u Hrvatskoj ne organizira toliko događaja kao oko vina. Vinarstvo je jedna od grana koje neprestano bujaju, broj vinarija raste pa će se laiku učiniti kako je u toj branši vrlo lako poslovati. No nije tako ni danas, a pogotovo tako nije bilo prije 30 i više godina, kada za vina od mnogih sorti nismo ni čuli. Tada, početkom 1990-ih, dakle ratnih godina, ali i još koju godinu poslije toga, u Hrvatskoj su prevladavala vina industrijskih vinarija koje su bila bez većih ambicija, proizvodilo se za masu, a ni na turizam se nije gledalo kao na djelatnost u kojoj vinarstvo mora biti neizostavan dio. Na male lokalne vinarije gledalo se gotovo kao na suvenirnice, garnirung na ljetovanju, a do Zagreba već bismo i zaboravili što se ono pilo, znali smo samo da je bilo dobro, bolje od onoga iz dućana. No bilo je i ljudi koji su na sve to gledali drukčije, vidjeli vrijednost domaćeg proizvoda u vinima i priliku da se s njima učini nešto korisno. Među njima je i prof. Ivan Dropuljić , osnivač i direktor prvog i najvećeg hrvatskog međunarodnog festivala vina Zagreb VINOcom. S vinima i u vinima on je od 1992. godine, a VINOcom je netom završene 2025. godine održan već 18. put i da nije bilo pandemije koronavirusa, navršio bi 20. obljetnicu. Riječ je o najvećem vinskom događaju ne samo u nas nego i na bližem području bivše Jugoslavije i istočne Europe. Posljednjem održanom festivalu na važnosti je dao i predsjednik Republike Zoran Milanović, njegov vjerni pokrovitelj, primivši prof. Dropuljića u svom uredu. Priču o svojim vinskim počecima u vremenu početka stvaranja hrvatske države prof. Dropuljić rado je podijelio i s nama.