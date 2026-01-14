Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IVAN DROPULJIĆ ZA VEČERNJI LIST:

'Od sirovine kojom raspolažemo možemo napraviti kvalitetnija vina od ovih koja imamo'

Autor
Zoran Vitas
14.01.2026.
u 18:42

Profesor matematike po zvanju, dugogodišnji djelatnik u istraživačkom odjelu INE, jedan od obnovitelja Hrvatske seljačke stranke 1989. godine, pionir hrvatskog vinarstva, osnivač je i direktor prvog i najvećeg hrvatskog međunarodnog festivala vina VINOcom, koji je nedavno održan 18. put

Kad je riječ o gastronomiji, gotovo se ni oko jednog proizvoda godišnje u Hrvatskoj ne organizira toliko događaja kao oko vina. Vinarstvo je jedna od grana koje neprestano bujaju, broj vinarija raste pa će se laiku učiniti kako je u toj branši vrlo lako poslovati. No nije tako ni danas, a pogotovo tako nije bilo prije 30 i više godina, kada za vina od mnogih sorti nismo ni čuli. Tada, početkom 1990-ih, dakle ratnih godina, ali i još koju godinu poslije toga, u Hrvatskoj su prevladavala vina industrijskih vinarija koje su bila bez većih ambicija, proizvodilo se za masu, a ni na turizam se nije gledalo kao na djelatnost u kojoj vinarstvo mora biti neizostavan dio. Na male lokalne vinarije gledalo se gotovo kao na suvenirnice, garnirung na ljetovanju, a do Zagreba već bismo i zaboravili što se ono pilo, znali smo samo da je bilo dobro, bolje od onoga iz dućana. No bilo je i ljudi koji su na sve to gledali drukčije, vidjeli vrijednost domaćeg proizvoda u vinima i priliku da se s njima učini nešto korisno. Među njima je i prof. Ivan Dropuljić, osnivač i direktor prvog i najvećeg hrvatskog međunarodnog festivala vina Zagreb VINOcom. S vinima i u vinima on je od 1992. godine, a VINOcom je netom završene 2025. godine održan već 18. put i da nije bilo pandemije koronavirusa, navršio bi 20. obljetnicu. Riječ je o najvećem vinskom događaju ne samo u nas nego i na bližem području bivše Jugoslavije i istočne Europe. Posljednjem održanom festivalu na važnosti je dao i predsjednik Republike Zoran Milanović, njegov vjerni pokrovitelj, primivši prof. Dropuljića u svom uredu. Priču o svojim vinskim počecima u vremenu početka stvaranja hrvatske države prof. Dropuljić rado je podijelio i s nama.

Ključne riječi
vina intervju Zagreb Vino com festival vina Ivan Dropuljić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!