Provjerite svoje listiće: Izvučeni dobitni brojevi Eurojackpota, više od 400 tisuća eura odlazi u ove hrvatske gradove

Sreća je ponovno pokucala na vrata igrača Eurojackpota, jer su u 38. kolu izvučeni dobitni brojevi 7, 15, 19, 28, 35 – 3 i 11 koji su donijeli vrijedne dobitke. Novac odlazi u Zagreb i Metković, a dobitnici su osvojili 436.055,90 eura.

Jedan dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Karela Zahradnika 16A u Zagrebu. Sretni igrač uplatio je jednu kombinaciju igre Eurojackpot bez dodatne igre Joker, a ukupna uplata iznosila je 2 eura. Drugi dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tvir Rebić u Ulici kneza Branimira 27 u Metkoviću. Na listiću su odigrane tri kombinacije Eurojackpota za četiri kola pretplate, također bez dodatne igre Joker, dok je ukupna uplata iznosila 24 eura. Novo izvlačenje igre Eurojackpot održat će se u petak, 15. svibnja 2026. godine, a glavni dobitak procjenjuje se na čak 102 milijuna eura.