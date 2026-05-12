Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
UŽIVO Grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' ušla u finale Eurosonga!
ANKETA Kako vam se svidio nastup grupe Lelek u prvoj polufinalnoj večeri?
VIDEO Lelekice briljirale, pljušte prve reakcije, pogledajte što se piše
Koja su to nova pravila glasanja na Euroviziji? Vratili su se polufinalni žiriji, a još je jedna stvar promijenjena
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPSKA OBRAMBENA INDUSTRIJA

Kallas nezadovoljna obranom EU: 'Frustrirana sam, ovdje je najveći problem... Od ove države možemo puno naučiti'

Foto: REUTERS
1/4
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
12.05.2026.
u 22:44

Istaknula je da ova vojna sila danas izvozi opremu, pomaže u zaštiti zemalja Bliskog istoka, a nazvala ih je ključnim izvorom inovacija, od kojeg 'imamo puno toga za naučiti'

Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas je nakon sastanka ministara obrane u utorak, izrazila 'frustraciju' činjenicom da europska obrambena industrija, unatoč milijardama eura ulaganja, i dalje ne proizvodi dovoljno. Spor napredak europske obrambene industrije u oštrom je kontrastu s Ukrajinom, koja je u samo četiri godine postala ozbiljna vojno-industrijska sila. Istaknula je da oni danas izvoze opremu, pomažu u zaštiti zemalja Bliskog istoka, a nazvala ih je ključnim izvorom inovacija, od kojeg 'imamo puno toga za naučiti'.  

Europska unija u međuvremenu nije bila neaktivna, osigurala je 150 milijardi eura obrambenih zajmova pod povoljnim uvjetima, nakon kritika industrije da su potrebni dugoročniji ugovori. Također su izmijenjeni kriteriji javne nabave kako bi se potaknule zajedničke nabave među državama članicama, s ciljem povećanja obujma narudžbi, javlja Kyv Independent.

Kallas je istaknula da je došlo do rasta u pojedinim segmentima proizvodnje, posebno u proizvodnji streljiva i sustava protuzračne obrane, no upozorila je da su se istodobno povećale i potrebe država članica. Kao dodatni problem navela je različita pravila i standarde u državama članicama, što otežava da se proizvodnja brzo poveća i proširi.

Istoga dana najavila je i jačanje Europske obrambene agencije kako bi se unaprijedile inovacije, zajednički projekti i procesi nabave, pri čemu je naglasila da se mnogo toga može naučiti iz ukrajinskog iskustva. 'Obrambena industrija bi to također trebala prihvatiti', poručila je Kallas.

S time su se složili i predstavnici europske obrambene industrije, koji ističu da se od Ukrajine može puno naučiti. David Luengo iz španjolske tvrtke Indra naglasio je da ukrajinska oprema ima prednost jer je 'dokazana u borbenim uvjetima', te pozvao političare da razmotre uključivanje Ukrajine u europske opskrbne lance. 'Radije bih imao Ukrajinu u svom klubu, u mojoj EU i u mojoj industriji', rekao je Luengo.

Slično je istaknuo i Mikael Isaksson iz švedskog Saaba, koji je pohvalio ukrajinsko znanje u području dronova, rekavši da je ono 'vratilo puno toga na stol'. Prema njegovu mišljenju, glavni izazov Europe više nisu novac, nego 'vrijeme i kultura'. Posebno je kritizirao spore i opterećujuće postupke javne nabave te poručio da države članice moraju promijeniti svoj pristup.
Zagreb: Palo stablo na Maksimirskoj, blokiran promet, vatrogasci na terenu

Ključne riječi
Kaja Kallas EU oružje obrana Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!