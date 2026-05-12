Kallas nezadovoljna obranom EU: 'Frustrirana sam, ovdje je najveći problem... Od ove države možemo puno naučiti'

Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas je nakon sastanka ministara obrane u utorak, izrazila 'frustraciju' činjenicom da europska obrambena industrija, unatoč milijardama eura ulaganja, i dalje ne proizvodi dovoljno. Spor napredak europske obrambene industrije u oštrom je kontrastu s Ukrajinom, koja je u samo četiri godine postala ozbiljna vojno-industrijska sila. Istaknula je da oni danas izvoze opremu, pomažu u zaštiti zemalja Bliskog istoka, a nazvala ih je ključnim izvorom inovacija, od kojeg 'imamo puno toga za naučiti'.

Europska unija u međuvremenu nije bila neaktivna, osigurala je 150 milijardi eura obrambenih zajmova pod povoljnim uvjetima, nakon kritika industrije da su potrebni dugoročniji ugovori. Također su izmijenjeni kriteriji javne nabave kako bi se potaknule zajedničke nabave među državama članicama, s ciljem povećanja obujma narudžbi, javlja Kyv Independent.

Kallas je istaknula da je došlo do rasta u pojedinim segmentima proizvodnje, posebno u proizvodnji streljiva i sustava protuzračne obrane, no upozorila je da su se istodobno povećale i potrebe država članica. Kao dodatni problem navela je različita pravila i standarde u državama članicama, što otežava da se proizvodnja brzo poveća i proširi.

Istoga dana najavila je i jačanje Europske obrambene agencije kako bi se unaprijedile inovacije, zajednički projekti i procesi nabave, pri čemu je naglasila da se mnogo toga može naučiti iz ukrajinskog iskustva. 'Obrambena industrija bi to također trebala prihvatiti', poručila je Kallas.

S time su se složili i predstavnici europske obrambene industrije, koji ističu da se od Ukrajine može puno naučiti. David Luengo iz španjolske tvrtke Indra naglasio je da ukrajinska oprema ima prednost jer je 'dokazana u borbenim uvjetima', te pozvao političare da razmotre uključivanje Ukrajine u europske opskrbne lance. 'Radije bih imao Ukrajinu u svom klubu, u mojoj EU i u mojoj industriji', rekao je Luengo.

Slično je istaknuo i Mikael Isaksson iz švedskog Saaba, koji je pohvalio ukrajinsko znanje u području dronova, rekavši da je ono 'vratilo puno toga na stol'. Prema njegovu mišljenju, glavni izazov Europe više nisu novac, nego 'vrijeme i kultura'. Posebno je kritizirao spore i opterećujuće postupke javne nabave te poručio da države članice moraju promijeniti svoj pristup.