Nevrijeme ostavilo građane u nevjerici i suzama: 'U tek sagrađenu kuću nam je udario grom, to je odjednom puknulo'

Snažno nevrijeme zahvatilo je danas veći dio zemlje, a obilježili su ga jak vjetar, obilna kiša, tuča, a ponegdje i snijeg. Posljedice su bile brojne, rušila su se stabla, došlo je do poplava u objektima te je zabilježen velik broj intervencija žurnih službi. Nevrijeme je donijelo i nagli pad temperatura, posebno u unutrašnjosti zemlje, gdje su se vrijednosti spustile i za više od deset stupnjeva u kratkom vremenu. Ozlijeđeno je troje ljudi, prometovalo se otežano, a šteta se još uvijek zbraja.

Iako se promjena očekivala i najavljivana je nekoliko dana, nitko se nije nadao da će do nje doći ovako naglo. 'Šokirana sam da se opet događa ono što se prije događalo. Nisam mislila da će to tako biti', komentirala je Jasna iz Zagreba za RTL Danas.

Na području Zagreba i zagrebačke županije centar 112 zaprimio je 250 poziva. Jedna obitelj ostala je posebno u šoku kada je u njihovu tek sagrađenu kuću udario grom. 'To je odjednom puklo, ja sam mislio da je puklo u kliznu ogradu, u motor. Starija je sletjela s kata. Susjedi kažu - zovite tatu. Ja sam izletio, a ženu i djecu kod susjeda odvukao. Pozvali smo policiju, vatrogasce i druge hitne službe', prepričao je za RTL vlasnik kuće Željko Princip. Nije mogao suzdržati suze, pa se pitao zašto se to baš njima dogodilo. 'Uredno imam papire sve. Bog me jedino tako kaznio. Sve papire imam. Što da vam kažem. Valjda sam Bogu toliko kriv, drugom nisam nikom dužan', rekao je Željko.

Zagrebački vatrogasci odradili su 70-ak intervencija, a najviše posla imali su s predmetima koji su odletjeli, poput crijepa, lima i dijelova stabla. 'Trčao sam od Remize, krov je diglo u zrak i kao stranicu okrenuo. Letjelo je na susjednu kuću, na aute. Sva sreća, glave su ostale čitave', rekao je Zlatko iz Zagreba.