SUDARILA SE 4 VOZILA

VIDEO Prometna na A3: Gužve su goleme. 'Doslovno se stoji od Buzina do Jankomira'

Foto: Screenshot/čitatelj
VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 14:02

Kolona vozila proteže se od čvora Buzin pa sve do Jankomira i duga je oko 10 kilometara, a prema posljednjim informacijama, nastavlja se povećavati

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru Bregane jutros je došlo do prometne nesreće zbog koje se stvorila ogromna gužva. Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), nesreća se dogodila između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad, na 15. kilometru autoceste.

Promet se trenutačno odvija po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Kolona vozila proteže se od čvora Buzin pa sve do Jankomira i duga je oko 10 kilometara, a prema posljednjim informacijama, nastavlja se povećavati. "Na zagrebačkoj obilaznici doslovno ae stoji od Buzina do Jankomira", javila je čitateljica za Večernji. HAK je pozvao sve vozače na dodatni oprez i strpljenje zbog usporenog prometa i dugih čekanja.

Gužva na zagrebačkoj obilaznici

Prema zagrebačkoj policiji, dojava o nesreći je zaprimljena u 12:35 sati, a u nesreći su sudjelovala četiri vozila. "U nesreći je nastala materijalna šteta te je u tijeku očevid kako bi se utvrdio uzrok nesreće", kazali su iz policije za Večernji list.
Samodesno
Samodesno
14:45 23.09.2025.

Tu cestu treba u potpunosti zatvoriti zauvjek za aute i dozvoliti samo biciklistima da se vozikaju. Usput nacrtati mace na asfalt i objesiti nekoliko stotina zastava u duginim bojama. Bi li to ikoga iznenadilo?

ME
MehutoGonzales
14:32 23.09.2025.

Jedna ovakva objava mjesečno, a svaki drugi dan je ovako...

