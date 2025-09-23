VIDEO Prometna na A3: Gužve su goleme. 'Doslovno se stoji od Buzina do Jankomira'

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru Bregane jutros je došlo do prometne nesreće zbog koje se stvorila ogromna gužva. Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), nesreća se dogodila između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad, na 15. kilometru autoceste.

Promet se trenutačno odvija po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Kolona vozila proteže se od čvora Buzin pa sve do Jankomira i duga je oko 10 kilometara, a prema posljednjim informacijama, nastavlja se povećavati. "Na zagrebačkoj obilaznici doslovno ae stoji od Buzina do Jankomira", javila je čitateljica za Večernji. HAK je pozvao sve vozače na dodatni oprez i strpljenje zbog usporenog prometa i dugih čekanja.

Gužva na zagrebačkoj obilaznici

Prema zagrebačkoj policiji, dojava o nesreći je zaprimljena u 12:35 sati, a u nesreći su sudjelovala četiri vozila. "U nesreći je nastala materijalna šteta te je u tijeku očevid kako bi se utvrdio uzrok nesreće", kazali su iz policije za Večernji list.