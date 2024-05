Prolazila je kroz pakao: Suprugu istukao 40 puta, govorio da će joj ubiti obitelj

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici podiglo je optužnicu protiv 33-godišnjaka iz Podravine kojeg se tereti da je između 30 i 40 puta divljački pretukao svoju suprugu. Tortura je trajala od kolovoza 2020. pa sve do kraja studenog 2022. godine.

Grizao ju je za ruke, tjerao da kleči pored ormara, a na krevetu ju je gušio dekom prekrivajući joj usta. Govorio joj je da će je ubiti ili da će poslati nekoga da je ubije. Da će to platiti ako treba. Govorio je i da će ubiti članove njezine obitelji, a situacija je dodatno eskalirala krajem studenog 2022. godine, kada mu je supruga rekla da se želi rastati od njega, piše Podravski list.

– Uopće nisam bio nasilan, a supruga me prijavila tek kada sam otišao raditi izvan Hrvatske – istaknuo je 33-godišnjak. Supruga je imala potpuno drugu priču. Rekla je da je on od početka braka imao problema s kockanjem te da je dolazilo do problema zbog čega je ona s njihovim djetetom otišla kod svojih. Krajem 2020. godine se vratila i požalila.

– Ništa se nije promijenilo. Nastavio je s kockanjem, a nakon što sam mu prigovarala, više puta u tjednu me je šamarao, gurao na krevet, tukao, hvatao za vrat, nabijao na zid - ispričala je opisujući što joj je sve radio. Optužnicom je predloženo da se ovaj 33-godišnji nasilnik zbog nasilja u obitelji osudi na godinu dana zatvora, a zbog prijetnji na šest mjeseci te da mu se na kraju izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca zatvora.