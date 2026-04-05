AKADEMSKI GUBITAK

Jandroković: Cvrtila ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici

Zagreb: Konferencija za medije Gordana Jandrokovića nakon sjednice Predsjedništva Sabora
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
05.04.2026.
u 20:28

"Sjećajući se s uvažavanjem profesora Cvrtile, još jednom upućujem sućut vama, poštovana obitelji, kao i njegovim prijateljima i suradnicima", poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio je sućut povodom smrti Vlatka Cvrtile koji je 'ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici', a istaknuo je i njegov doprinos razumijevanju složenih međunarodnih okolnosti kroz analize vanjskopolitičkih i sigurnosnih pitanja.

"S velikom tugom primio sam vijest o smrti gospodina Vlatka Cvrtilе te vam uime Hrvatskoga sabora i osobno upućujem izraze iskrene sućuti", stoji u u nedjelju u sućuti predsjednika Hrvatskog sabora koju je uputio obitelji.

Dodao je kako je profesor Cvrtila tijekom bogate karijere, kao rektor, dekan, sveučilišni profesor i stručnjak za međunarodne odnose i geopolitiku, ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici. "Njegova stručnost i posvećenost obrazovanju ostaju u sjećanju brojnih generacija studenata, kao i njegovih suradnika", poručio je.

Cvrtilu je, kako kaže, šira javnost imala priliku upoznati kroz medijska gostovanja, u kojima su njegove analize vanjskopolitičkih te obrambeno-sigurnosnih pitanja izazivale velik interes i pridonosile boljem razumijevanju složenih međunarodnih okolnosti.

"Sjećajući se s uvažavanjem profesora Cvrtile, još jednom upućujem sućut vama, poštovana obitelji, kao i njegovim prijateljima i suradnicima", poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

