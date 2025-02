Profesor s FPZG-a o Trumpovoj strategiji: 'Ovo je osobni napad na Zelenskog iz jednog konkretnog razloga...'

Profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Petar Popović, kazao je kako Trumpovi razgovori s Rusijom u najboljem slučaju mogu rezultirati prekidom vatre. "Ovaj Trumpov pristup i okvir koji je postavio za rješavanje problema će u najboljem slučaju završiti kao prekid vatre. Daleko je to od nekakvog mirovnog ugovora koji bi riješio problem na istoku Europe. Trumpova administracija trenutačno ima Ukrajinu jako nisko na listi vanjskopolitičkih prioriteta. Njima je broj jedan Kina, a broj dva Bliski istok", objašnjava Popović za Dnevnik HTV-a.

"Da bi izbjegao inflaciju, on mora rezati proračun, a jedan od najvećih usisavača proračuna je Pentagon i pomoć Ukrajini. Prije 10 dana je počela revizija u Pentagonu i on je poslao Elona Muska da to riješi. On je u žurbi da postigne sporazum", dodao je i istaknuo kako Trumpov napada na Zelenskog nije nužno napad na Ukrajinu. "To nije nužno Trumpov napad na Ukrajinu. Ovo je osobni napad na Zelenskog, a iz jednog konkretnog razloga. Prvo, ovaj atipični pristup dogovoru s Rusima - krenule su priče u medijima da će se mir napraviti iza leđa Ukrajine. To je pristup Trumpa koji je bio vidljiv u njegovom prvom mandatu, a to je da radi separatne ugovore sa stranama. SAD rijetko kad igra ulogu medijatora", napomenuo je Popović.

"Uzmite Washingtonski sporazum između Srbije i Kosova. Dvije strane se dogovaraju s SAD-om. On nije otpisao Ukrajinu, to su rekli i Pete Hegseth i Keith Kellogg. Zašto se udara na Zelenskog? Jer je Zelenski svoj kredibilitet i političku sudbinu vezao za ulog da će ovaj rat dobiti i da će Ukrajina biti u NATO-u te da će se vratiti na granice prije aneksije Krima" dodao je i za kraj naglasio kako je zapanjujuće vidjeti koliko je Europska unija razjedinjena. "Uz to, uzmite i problem da su europske političke elite potpuno nedorasle", naveo je, a smatra kako je odvajanje SAD-a od Europe započelo još za Obamine administracije. "To su trendovi koji su započeli prije 15 godina, a koje Europa tek sada otkriva. Problem je da je do buđenja Europe došlo prekasno. Ne znam hoće li, u slučaju prekida vatre, Europa taj trenutak moći iskoristiti. Prekid vatre znači samo odgodu rata", zaključio je profesor s fakulteta političkih znanosti.

