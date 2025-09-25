Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Plastični kirurg James Paget:

Profesor Ninković svjetska je klasa pa nije čudo da iz SAD-a dolazimo učiti u Čepin

Autor
Ivica Beti
25.09.2025.
u 21:21

Plastični kirurg James Paget s ugledne američke klinike Mayo stigao je na usavršavanje u Medicinski centar Priora pokraj Osijeka

Klinika Mayo u Minnesoti neupitni je medicinski autoritet u svijetu, a kada jedan njezin zaposlenik dođe učiti i usavršavati svoje kirurške vještine u Čepin nadomak Osijeka, onda je to zaista veliko priznanje za jednu malu bolnicu u slavonskom selu. Plastični kirurg James Paget stigao je u Internacionalni medicinski centar Priora kako bi nekoliko dana gledao na djelu ponajboljeg svjetskog plastičnog kirurga, prof.dr.sc. Milomira Ninkovića, voditelja Odjela plastične, rekonstrukcijske, estetske kirurgije i kirurgije šake u toj privatnoj bolnici.

Ključne riječi
plastična kirurgija James Paget Milomir Ninković Priora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još