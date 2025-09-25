Profesor Ninković svjetska je klasa pa nije čudo da iz SAD-a dolazimo učiti u Čepin

Klinika Mayo u Minnesoti neupitni je medicinski autoritet u svijetu, a kada jedan njezin zaposlenik dođe učiti i usavršavati svoje kirurške vještine u Čepin nadomak Osijeka, onda je to zaista veliko priznanje za jednu malu bolnicu u slavonskom selu. Plastični kirurg James Paget stigao je u Internacionalni medicinski centar Priora kako bi nekoliko dana gledao na djelu ponajboljeg svjetskog plastičnog kirurga, prof.dr.sc. Milomira Ninkovića, voditelja Odjela plastične, rekonstrukcijske, estetske kirurgije i kirurgije šake u toj privatnoj bolnici.
ISJEČCI IZ PRIVATNOG ŽIVOTA
FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
ŠUMSKA SAMOPOSLUGA
Darovi prirode: Osim vrganja, ovih dana u šumama možete pronaći i ovih 7 vrhunskih delicija
Tražit će repete
Imamo ideju za ukusan obrok koji je gotov u svega par minuta prije odlaska u vrtić ili školu
Mit razbijen