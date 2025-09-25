Profesor Ninković svjetska je klasa pa nije čudo da iz SAD-a dolazimo učiti u Čepin

Klinika Mayo u Minnesoti neupitni je medicinski autoritet u svijetu, a kada jedan njezin zaposlenik dođe učiti i usavršavati svoje kirurške vještine u Čepin nadomak Osijeka, onda je to zaista veliko priznanje za jednu malu bolnicu u slavonskom selu. Plastični kirurg James Paget stigao je u Internacionalni medicinski centar Priora kako bi nekoliko dana gledao na djelu ponajboljeg svjetskog plastičnog kirurga, prof.dr.sc. Milomira Ninkovića, voditelja Odjela plastične, rekonstrukcijske, estetske kirurgije i kirurgije šake u toj privatnoj bolnici.