Prodavao tuđa vozila, šteta 400.000 kuna

Za više djela gospodarskog kriminala u kojima je pričinjena šteta od 400.000 kuna, prijavljen je 45-godišnjak. Zagrebačka policija sumnjiči ga za prijevare u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava i ovjeravanje neistinitog sadržaja. Kaznenom prijavom obuhvaćene su i dvije njegove tvrtke.

Sumnjiči ga se da je kao direktor i ovlaštena osoba za zastupanje jedne tvrtke iz Zagreba lažno naveo da je njegova tvrtka, vlasnik teretnog vozila te je 1. prosinca sklopio usmeni dogovor i pismeni ugovor o dugoročnom najmu vozila s pravom vlasništva po otplati zadnje rate. Ugovor je sklopio s drugom tvrtkom iako je znao da ta tvrtka ne može postati vlasnik tog vozila. Po tako sklopljenom ugovoru, spomenuta tvrtka je od 3. prosinca 2018. do 2. prosinca 2019. uplatila na račun tvrtke 45-godišnjaka 149.503 kuna. Novac primljen na račun svoje tvrtke 45-godišnjak je zadržao, dok je stvarni vlasnik vozila, trgovačko društvo koje je do tada uplatio za to vozilo 149.503 kune, tražilo povrat vozila, pa je početkom 2020. vozilo vraćeno.

Sličnu stvar je 45-godišnjak napravio i 15.rujna 2020. s tim da je ovaj put ugovore o poslovnom najmu sklopio za šest vozila. Tim se ugovorom obvezao da će vozila nakon četiri mjeseca i otkupiti. No to nje napravio već sva vozila prodao drugim kupcima, kojima je dao krivotvorene račune, na temelju kojih su napravljeni prijenosi vlasništva. Novac dobiven od prodaje vozila zadržao je za sebe, a ukupna je šteta 400.000 kuna.