POZNATA INFLUENCERICA

Zbog skandala ostala je bez milijuna, raspao joj se brak, uništena joj je i reputacija, a sad je dobila presudu

Chiara Ferragni, acquitted, leaves the courthouse in Milan.
Foto: Emanuele Roberto De Carli / ipa-agency.net
VL
Autor
Vecernji.hr
15.01.2026.
u 11:00

Sud u Milanu donio je pravomoćnu presudu kojom je Chiara Ferragni proglašena nevinom, čime je okončan skandal koji ju je stajao milijunskih ugovora, stotina tisuća pratitelja i braka

Talijanska modna influencerica Chiara Ferragni oslobođena je optužbi za tešku prijevaru u aferi 'Pandorogate', no dvogodišnja pravna bitka ostavila je duboke ožiljke na njezinu poslovnom carstvu, ugledu i privatnom životu, uključujući i raspad braka s reperom Fedezom. - Ovo je kraj noćne more koja je trajala dvije godine. Vjerovala sam u pravdu i pravda je pobijedila - izjavila je vidno potresena 38-godišnja influencerica nakon izricanja presude, prenosi BBC. Tužiteljstvo je za nju tražilo kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, no sud je odbacio optužbe, zaključivši kako u njezinim postupcima nije bilo elemenata teške prijevare.

Afera, u javnosti prozvana „Pandorogate“, izbila je krajem 2022. godine zbog humanitarne prodaje božićnog kolača pandoro. Potrošačima se sugeriralo da kupnjom ružičastog kolača s njezinim potpisom, koji se prodavao po višestruko većoj cijeni od uobičajene, pomažu dječjoj bolnici u Torinu. Istraga je otkrila da je proizvođač Balocco bolnici uplatio jednokratnu donaciju od 50 000 eura i prije početka kampanje, dok su tvrtke Chiare Ferragni od promocije zaradile više od milijun eura. Slične optužbe pojavile su se i vezano za prodaju uskrsnih jaja, što je dodatno narušilo njezin ugled.

Najuspješnija modna influencerica izgradila je milijunsko carstvo, a sada sve propada zbog humanitarnog skandala
Chiara Ferragni, acquitted, leaves the courthouse in Milan.
Posljedice su bile brze i razorne. Talijansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja kaznilo ju je s milijun eura, a pod pritiskom javnosti, Ferragni se u suzama ispričala i obećala donirati isti iznos bolnici. No, šteta je već bila učinjena. Izgubila je unosne ugovore s brendovima poput Coca-Cole, a broj njezinih pratitelja na društvenim mrežama počeo je naglo padati. Skandal je, kako je i sama priznala, bio jedan od glavnih razloga za krah njezina braka s talijanskim reperom Fedezom, koji je uslijedio prošle godine.

Iako je izbjegla zatvorsku kaznu, sloboda je stigla uz visoku cijenu. Do oslobađajuće presude došlo je nakon što je udruga za zaštitu potrošača povukla svoju tužbu poslije postignute nagodbe, čime je kazneno djelo prekvalificirano i više nije bilo progonjivo po službenoj dužnosti. Cijeli slučaj potaknuo je talijansku vladu na uvođenje strožih pravila o transparentnosti za influencere, zakona koji je već prozvan „Ferragni zakon“, kako bi se spriječile buduće obmane potrošača.

Ključne riječi
showbiz raspad braka odluka prevara skandal influencerica Chiara Ferragni

