Problem zagađenja u turističkom mjestu: 'Razboljela se cijela plaža. Probavne smetnje su normalna pojava'

U Klenovici, mjestu kod Novog Vinodolskog koje svake godine privlači brojne turiste, more je, kako ističu posjetitelji, zagađeno zbog čega su se mnogi građani i turisti razboljeli i imali probavne smetnje.

- Razboljela se cijela plaža, a probavne smetnje, proljev i povraćanje te visoka temperatura normalna su pojava u većine djece. Ovako nešto može izazvati puno veću štetu te da bismo to izbjegli, nakon dvanaest godina posjećivanja iste plaže, primorani smo naći drugu s čistim morem, poručila je čitateljica za Novi list te navela kako je najveći problem u kampu koji je proširio kapacitet, no kanalizacija je ostala ista.

Osim zagađenja mora, kaže da je mjesto dugi niz godina zanemarivano te navodi brojne probleme. - U Klenovici se sve radi da bi se odradilo. Napravili su novu plažu, ali ulaz u more je grozomoran i u potpunosti neuređen. Na plaži je jedna kanta za smeće koja je očajna i sramota je da se tako nešto uopće može postaviti kao "urbana oprema". Na zamolbu da se poveća broj kanti, gradonačelnik se osmjehnuo rekavši da bi bila dovoljna kada ljudi u nju ne bi bacali osobno smeće. Svi žele turiste, ali ne i uložiti da se, za toliki priljev ljudi, uredi i infrastruktura koja je itekako potrebna. Na plaži nema javnog WC-a, nema kanti za smeće i nema dovoljno tuševa. Šljunak koji se nanosi na nove plaže je drobljenac na kojem si izrežeš stopala. Smeće leti posvuda u popodnevnim satima, ostaci šute i drvenog iverja od postavljanja tunera stoje već dva mjeseca i nitko ne reagira. Tunere su od rascvjetanog drveta na koje se svaki dan netko našpranji. Stanje je stravično, ali preko svega bismo ponovo prešli, samo da imamo čisto more, opisala je.

Na onečišćenje i pojavu zdravstvenih problema požalio se i muškarac koji već godinama ljetuje u Klenovici.

– Supruga i djeca prošli su tjedan bili na odmoru u Klenovici, a prilikom povratka prošlog su petka u svih nastupili teški probavni problemi. Kako u Klenovici ljetujemo već niz godina i poznajemo dosta ljudi s tamošnje plaže, doznao sam da je i puno domaćeg stanovništva, čija se djeca tamo kupaju, kao i turista, oboljelo od sličnih teških probavnih simptoma. Svakodnevno se prijavljuje neugodan smrad i odvratno more uz samu plažu koja je slovila kao čista, a more kao iznimno bistro. Nažalost, nitko od nadležnih nije reagirao, i to u samoj turističkoj sezoni, kazao je.

Gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković primio je pritužbe stanovnika o prljavštini u moru te ustvrdio kako mrlje treba analizirati.

- Imamo ispust dijela kanalizacije na koji je priključen kamp i nalazi se 300 metara od obale. Riječ je o legalnom ispustu koji funkcionira već godinama. Pokušavao sam im objasniti i da je more iznadprosječno toplo i uredno se događa cvjetanje mora, a onečišćenja smo hvatali i na obali Novog Vinodolskog te je ustanovljeno da je riječ o algama. Osim toga, na području Grada imamo tri luke, Klenovicu, Povile i Novi Vinodolski, i dvije marine te uvijek netko može nešto ispustiti, a to su onečišćenja koje je teško kontrolirati. Ne opovrgavam da nije bilo onečišćenja i, dogodi li se opet, trebalo bi ga istražiti, ali zasigurno se ne može govoriti o ispustu iz kanalizacije, rekao je Cvitković za Novi list.

