Priznao da je bivšoj zamjenici ODO Zagreb preko njezina supruga dao 300 eura mita

Goran Džepina (66) priznao je da je dao 3000 eura mita Renati Cvrčić Drljević, bivšoj zamjenici općinskog državnog odvjetnika u ODO Zagreb preko njezina supruga Reufa Drljevića, te je na temelju nagodbe s USKOK-om na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Bio je optužen za davanje mita radi trgovanja utjecajem, a mora platiti i 600 eura sudskih troškova.

USKOK je optužnicu protiv supružnika Drljević i Džepine, koji ima i BiH državljanstvo podigao u lipnju ove godine, a njome je Cvrčić Drljević teretio da je koristila svoj položaj zamjenice ODO-a kako bi pomogla Džepini da se ubrza njegov spis, koji se odnosio na kupnju nekretnine na Malom Lošinju. Događalo se to od jeseni 2020. do kraja lipnja 2023. Cvrčić Drljević se tereti da je od njega tražila novčanu nagradu kako bi mu pomogla, a ta pomoć se među ostalim sastojala i od toga da je službene informacije koristila za privatne svrhe pa čak i formirala državno odvjetničke spise. Nadalje, tereti ju se da je oko problema koje je Džepina imao s nekretninom koju je htio kupiti sa službene adrese slala upite Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te je požurivala procjenu nekretnine, tražila da se ta procjena, potpisana i ovjerena dostavi Džepini te da mu se dostavi i kupoprodajni ugovor. Od njega je tražila da joj 9. prosinca 2022., isplati 3000 eura. On je na to pristao, no napomenuo joj je da je 2000 eura već predao njezinom suprugu koji je za taj dogovor znao. Preostalih 1000 eura Džepina je, tvrdi USKOK Renati Cvrčić Drljević, preko njezina supruga, isplatio 7. ožujka 2023. Ona je u rujnu 2024. razriješena dužnosti zamjenice ODO-a na vlastiti zahtjev.