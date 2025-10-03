Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OPTUŽEN DA JE DAVAO MITO RADI TRGOVINE UTJECAJEM

Priznao da je bivšoj zamjenici ODO Zagreb preko njezina supruga dao 300 eura mita

Zagreb: Zgrada USKOK-a u Vlaškoj
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
03.10.2025.
u 15:00

USKOK je optužnicu protiv supružnika Drljević i Džepine, koji ima i BiH državljanstvo podigao u lipnju ove godine

Goran Džepina (66) priznao je da je dao 3000 eura mita Renati Cvrčić Drljević, bivšoj zamjenici općinskog državnog odvjetnika u ODO Zagreb preko njezina supruga Reufa Drljevića, te je na temelju nagodbe s USKOK-om na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Bio je optužen za davanje mita radi trgovanja utjecajem, a mora platiti i 600 eura sudskih troškova.

USKOK je optužnicu protiv supružnika Drljević i Džepine, koji ima i BiH državljanstvo podigao u lipnju ove godine, a njome je Cvrčić Drljević teretio da je koristila svoj položaj zamjenice ODO-a kako bi pomogla Džepini da se ubrza njegov spis, koji se odnosio na kupnju nekretnine na Malom Lošinju. Događalo se to od jeseni 2020. do kraja lipnja 2023. Cvrčić Drljević se tereti da je od njega tražila novčanu nagradu kako bi mu pomogla, a ta pomoć se među ostalim sastojala i od toga da je službene informacije koristila za privatne svrhe pa čak i formirala državno odvjetničke spise. Nadalje, tereti ju se da je oko problema koje je Džepina imao s nekretninom koju je htio kupiti sa službene adrese slala upite Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te je požurivala procjenu nekretnine, tražila da se ta procjena, potpisana i ovjerena dostavi Džepini te da mu se dostavi i kupoprodajni ugovor. Od njega je tražila da joj 9. prosinca 2022., isplati 3000 eura. On je na to pristao, no napomenuo joj je da je 2000 eura već predao njezinom suprugu koji je za taj dogovor znao. Preostalih 1000 eura Džepina je, tvrdi USKOK Renati Cvrčić Drljević, preko njezina supruga, isplatio 7. ožujka 2023. Ona je u rujnu 2024. razriješena dužnosti zamjenice ODO-a na vlastiti zahtjev. 

Ključne riječi
optužnica USKOK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još