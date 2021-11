Priveden nasilnik iz tramvaja: 81-godišnjak udario dječaka s posebnim potrebama šakom u nos

Muškarac (81) udario je 6. listopada dječaka u tramvaju broj 11 u Dubravi, a zagrebačka policija dovršila je krim istraživanje tijekom kojeg su ga uspjeli prepoznati i privesti.

Policija je 81-godišnjaka prvo tražila zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, no onda je došlo do prekvalifikacije kaznenog djela po kojem su ga tražili jer se pokazalo da su ozljede lakše od onih koje su mislili da dječak ima. Nasilnik je udario šakom u glavu dječaka s posebnim potrebama, te mu je slomio nos kojeg su liječnici namještali u KBC-u Zagreb.

Čak i ublaženo kazneno djelo može poslati napadača u zatvor od jedne do tri godine zatvora s obzirom na to da se radi o napadu na maloljetnika s posebnim potrebama.

Do napada je došlo zbog napada za mjesto za sjedenje, ispričao je tako dječak za 24sata.

- Kad me taj čovjek udario šakom u glavu, pao sam sa sjedala u tramvaju i udario u plastiku pored. Nitko mi nije htio pomoći. Svi su samo buljili u mene. Ja sam ranije ušao u tramvaj i sjeo na prvo mjesto kraj prvih vrata. Taj čovjek mi je prije okretišta Dubrava naredio da se maknem sa sjedala, što sam odbio i rekao da neću. Pokazao mi je neku iskaznicu i pitao sam ga što mu je. Na to me šakom udario u nos i pao sam. Vrijeđao mi je roditelje. Vikao mi je: ‘Tko te napravio takvog?’ - ispričao je uplašeni dječak.

Najviše ga je zaboljelo to što mu u tom trenutku nitko nije želio pomoći. Uspio se nekako maknuti i sjesti iza neke djevojke dok mu je 81-godišnjak vrijeđao majku. Po izlasku iz tramvaja nekako je došao do svoje škole, gdje je njegovu obitelj o napadu obavijestila psihologinja.

U KBC Zagreb su mu nos morali ručno namještati, a cijeli slučaj je prijavljen policiji.

VIDEO: Sve afere Gabrijele Žalac: Mercedes, vozačka, vjetroelektrane...