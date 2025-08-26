Naši Portali
NAPRAVIO VIŠE PREKRŠAJA

Priveden načelnik Bistre, skrivio je nesreću i pobjegao

VL
Autor
Hina
26.08.2025.
u 19:12

Karlo Novosel tereti se za više prekršaja, a incident prijeti političkom previranju u općinskom vijeću

Zagrebačka policija potvrdila je u utorak da je privela 42-godišnjaka koji je u petak u Donjoj Bistri skrivio prometnu nesreću i pobjegao, a nakon kriminalističkog istraživanja kojim je utvrđeno da je napravio više prekršaja jučer je prepraćen na Općinski sud u Novom Zagrebu. Iako policija u svom izvješću to nije potvrdila, radi se o Karlu Novoselu, novoizabranom načelniku te općine. Novosel je Hini potvrdio da se prometna nesreća dogodila i poručio da će o svemu više obavijestiti javnost priopćenjem preko službene općinske mrežne stranice. Nesreća se, navodi policija, dogodila u mjestu Donja Bistra na raskrižju Bistranske, Sportske i Ulice Ljudevita Gaja, 22. kolovoza oko 19.20 sati.

Za te je prekršaje policija podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, a u istom optužnom prijedlogu 42-godišnjak se tereti i za prekršaj protiv javnog reda i mira. Taj bi incident mogao uzrokovati političku krizu jer je Nezavisna lista Vilima Cvoka na posljednjim izborima osvojila dva mandata i zajedno s pet vijećnika nezavisne liste aktualnog načelnik ima većinu u Općinskom vijeću. Potpredsjednik Općinskog vijeća Cvok rekao je Hini da se nakon ovog događaja sve mijenja.

"Razlog mog ulaska u politiku i kandidiranja na nedavnim izborima bio je upravo borba protiv nepoštenja i kršenja zakona. Svojim postupkom nakon prometne nesreće aktualni načelnik pogazio je moralne vrijednosti za koje se borim, zato više ne može imati moju podršku u Općinskom vijeću", kaže Cvok, dodajući da drugi vijećnik s njegove liste tek treba donijeti odluku. Posebno ga zabrinjavaju postupci Novosela nakon nesreće, jer je osim udaljavanja s mjesta nesreće pokušao prikriti istinu. "Nakon što se to dogodilo pronašao sam ga u neposrednoj blizini nesreće, gdje sam mu rekao da prizna grešku i plati kaznu, nakon čega sam doživio verbalni napad i uvrede", navodi Cvok.

