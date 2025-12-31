Trump se u privatnom životu ponaša nekršćanski, a ključna težnja njegova MAGA pokreta je vratiti kršćansku Ameriku

Ubojstvo američkog predsjednika Johna F. Kennedyja 1963. nanijelo je duboku i trajnu ranu nacionalnoj psihi, i činilo se da je to bio uvod u doba društvenih previranja, političke polarizacije i poremećenog nasilja, koji i danas obilježavaju američko društvo. Nakon ubojstva nacija se nosila s traumom nazvavši ili preimenovavši javne zgrade u čast ubijenog predsjednika – osobito uključujući Centar za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy u Washingtonu, koji je vodeća kulturna institucija u zemlji. Prema zakonima Kongresa, Centar je trebao zauvijek služiti kao “živi spomenik” Johnu F. Kennedyju. No prošlog tjedna upravni je odbor preimenovao Centar u “Centar Trump-Kennedy”. To je učinjeno bez odobrenja Kongresa, pa stoga nije zakonito. Ipak, “Donald J. Trump” odmah se pojavio iznad Kennedyjeva imena iznad ulaza u zgradu. Trump je smiješno tvrdio da je “počašćen” tom titulom iako je tu čast zapravo dodijelio sam sebi djelovanjem odbora koji je osobno odabrao.