Priuštivo stanovanje ne može za obrtnike, a najmodavci moraju dokazati da je nekretnina dvije godine prazna

Od HEP-a treba priložiti potvrdu da nekretnina nije korištena više od dvije godine, tek onda se ona može uključiti u Program priuštivog stanovanja i nuditi najmoprimcima, a ti najmoprimci ne smiju biti obrtnici. Niti imati u vlasništvu "aktivnu vlastitu tvrtku", odnosno "obavljati gospodarsku djelatnost". Ovo su samo dva od brojnih članaka spomenutog Programa priuštivog stanovanja koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u petak pustilo u javno savjetovanje, a koji će ministar Branko Bačić ipak možda morati malo mijenjati. Barem pita li se one koji su na program poslali svoje primjedbe. Ali doći ćemo mi do njih, idemo prvo na sam Program. On je, objasnili su već prije u Ministarstvu, zamišljen kako bi "aktivirao stambene jedinice u državnom vlasništvu", a uključio i prazne stanove u privatnom.