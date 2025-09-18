Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
PROGRAM MINISTARSTVA GRADITELJSTVA

Priuštivo stanovanje ne može za obrtnike, a najmodavci moraju dokazati da je nekretnina dvije godine prazna

Autor
Mateja Šobak
18.09.2025.
u 17:02

Ministarstvo Branka Bačića program priuštivog stanovanja poslalo je u petak u javno savjetovanje, sudeći po primjedbama koje su već stigle, možda će ga morati malo mijenjati

Od HEP-a treba priložiti potvrdu da nekretnina nije korištena više od dvije godine, tek onda se ona može uključiti u Program priuštivog stanovanja i nuditi najmoprimcima, a ti najmoprimci ne smiju biti obrtnici. Niti imati u vlasništvu "aktivnu vlastitu tvrtku", odnosno "obavljati gospodarsku djelatnost". Ovo su samo dva od brojnih članaka spomenutog Programa priuštivog stanovanja koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u petak pustilo u javno savjetovanje, a koji će ministar Branko Bačić ipak možda morati malo mijenjati. Barem pita li se one koji su na program poslali svoje primjedbe. Ali doći ćemo mi do njih, idemo prvo na sam Program. On je, objasnili su već prije u Ministarstvu, zamišljen kako bi "aktivirao stambene jedinice u državnom vlasništvu", a uključio i prazne stanove u privatnom.

Ključne riječi
Branko Bačić priuštivo stanovanje obrtnici najmoprimci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
POLITIČKI RAT NA NOVOJ RAZINI

Facebook montaža saborskog zastupnika Predraga Mišića 'zapalila' Vukovar

Iako je objava u međuvremenu obrisana priopćenjem za javnost na svome Facebook profile oglasio se Grad Vukovar koji navode kako se radi o “sramnoj i degutantnoj objavi na društvenim mrežama vukovarskog saborskog zastupnika Predraga Mišića iz redova Domovinskog pokreta u kojoj je prikazan izmišljeni događaj temeljen na montiranoj fotografiji, još je jedan očajnički pokušaj blaćenja nove gradske vlasti“.

Učitaj još