ZAVRŠIO IZA REŠETAKA

Pritvoren 25-godišnjak jer ga se sumnjiči za silovanje kolegice

Foto: Pixabay / Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
29.10.2025.
u 14:46

Sumnjiči ga se i da je u kolovozu i listopadu 2025., protivno volji žrtve nad njom počinio i bludne radnje

Državljanin Nepala (25)  sumnjiči se za silovanje i bludne radnje, zbog čega je ispitan na ŽDO Split, nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga. Djela za koja se sumnjiči počinio nad 24-godišnjom žrtvom i to na prostoru jednog trgovačkog centra u Splitu u kojem su oboje zaposleni. U lipnju je, kako navodi tužiteljstvo, bez njezina pristanka i uz uporabu sile, nad žrtvom počinio spolnu radnju koja je izjednačena sa spolnim odnošajem. Sumnjiči ga se i da je u kolovozu i listopadu 2025., protivno volji žrtve nad njom počinio i bludne radnje.

Nakon što je ispitan na tužiteljstvu doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Splitu koji mu je na zahtjev tužiteljstva odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke. 

