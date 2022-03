Prikupljeno više od 4,5 tona otpada, brojne udruge se priključile

Više od 4500 kilograma prikupljenog otpada, 203 tone recikliranog papira, sedam odrađenih ekoloških akcija čišćenja diljem Hrvatske u kojima su sudjelovala 172 volontera. Dosadašnji je to pregled aktivnosti u sklopu Rezolucije Z, najveće ekološke akcije u Hrvatskoj koju je pokrenuo Večernji list. Podsjetimo da je Rezolucija Z, naime, službeno potpisana 10. veljače, odnosno prije točno mjesec dana pa je pravo vrijeme da se rezimira dosad učinjeno.

Brojne udruge

Iako se s nekim uvodnim aktivnostima krenulo i ranije, još krajem prošle i početkom ove godine, Rezolucija Z službeno je startala potpisivanjem dokumenta. Iako nije riječ o službenom pravom aktu, partneri su usvojivši Rezoluciju zapravo potpisali društveni ugovor kojim su iskazali svoje stajalište o važnosti brige za okoliš te su se jedni drugima obvezali da će zaista napraviti konkretnu i vidljivu promjenu.

Potpisnici Rezolucije, uz Večernji list, još su Zagrebačka banka, Hrvatska turistička zajednica, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Koprivnica, Zubak grupa, Hrvatski telekom, REGEA i Brodosplit. Svi su se oni, pozivajući se na Klimatski pakt iz Glasgowa 2021., obvezali da će od trenutka potpisivanja pa nadalje poduzimati napore kako bi se zaštitila priroda te izgradilo društvo koje se pametno brine o okolišu i budućnosti.

Potpisnici Rezolucije odlučili su da će se zalagati za deset ključnih točaka – povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, aktivno provođenje strategije gospodarenja otpadom te odvajanje otpada, sprečavanje neodrživih i za okoliš štetnih praksi i poticanje onih dobrih, suradnju u rješavanju prijetnji za čist okoliš, podupiranje inicijativa usmjerenih zaštiti okoliša, širenje točnih informacija o okolišnim pitanjima, podržavanje održivih turističkih aktivnosti te promicanje ekološki održive budućnosti. Svaki od osam partnera projekta obvezao se i na specifične zadaće vezane uz resor u kojem djeluju. I svi su s prvim aktivnostima već krenuli.

Večernji se list, kao inicijator projekta, uhvatio tako u koštac s neekološkim praksama te je u proteklih mjesec dana iz uporabe izbacio sve plastične čaše. Kao alternativa se mogu koristiti papirnate, ali u konačnici se preporučuju staklene čaše, kao i boce koje su podijeljene djelatnicima. Za printanje je pak osiguran reciklirani papir te se radi na uvođenju sustava odvajanja otpada. Također, sav plastični pribor za jelo i posuđe zamijenjen je ekološki prihvatljivim.

VIDEO Večernji list i partneri potpisali Rezoluciju Z: "Velika je privilegija sudjelovati u ovakvom projektu!"

– Za nas večernjakovce to nije samo obveza, već i stil života koji njegujemo. Posljednjih godina promoviramo zdrav život u skladu s prirodom te Hrvatsku kao destinaciju iznimnih prirodnih ljepota koje treba zaštititi. Stoga će Rezolucija Z objediniti ono što volimo i za što živimo, ali i ono što je nužno da bismo svojim potomcima ostavili lijepu i zdravu zemlju – poručio je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić na samom početku akcije koja je potaknula suradnju s brojnim udrugama iz cijele Hrvatske.

iječ je o entuzijastima koji već godinama rade na tome da doprinesu boljem i čišćem okolišu. Stoga je bilo logično da postanu i aktivni sudionici Rezolucije Z te da zajedno s partnerima organiziraju akcije diljem zemlje. To su, za sada – Savez izviđača Hrvatske, Rangeri – Čuvari prirode Hrvatska, Plave i Zelene Sesvete, udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, udruga Zeleni Osijek, ekološka udruga Krka Knin, Čisteći medvjedići, udruga Eko Breza, Pozitiva Samobor, KLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za Klimu, Prijatelji životinja, Powerlifting Šibenik, SUMA, Zeleni Osijek, Zelena Istra...

– U manje od dva mjeseca više od 1500 “šumoboraca” u 17 je velikih akcija pošumljavanja posadilo čak 25.000 novih sadnica. Uz pomoć i nadzor šumara Hrvatskih šuma sadile su se nove šume na području Zagreba, Velike Gorice, Ivanić-Grada i otoka Čiova, i to primarno na mjestima gdje su šume već uništene djelovanjem klimatskih promjena – objasnili su, primjerice, iz Saveza izviđača Hrvatske koji djeluje u sklopu projekta CO2MPENSATING BY PLANTING, a riječ je o prvom hrvatskom programu kompenzacije emisija CO2 sadnjom stabala. Od ove godine surađuju s Rezolucijom Z, baš kao i Čisteći medvjedići koji organiziraju čišćenje otpada u mnogim hrvatskim gradovima. Ova entuzijastična grupa građana djeluje, naime, već gotovo dvije godine, imaju 50-ak stalnih članova, a do sada su više od 600 ljudi potaknuli da se pridruže akcijama čišćenja. Dogovori se sklapaju ponajprije preko njihovih društvenih mreža gdje imaju više od 6000 pratitelja, a u čišćenju mogu sudjelovati baš svi, od najmlađih do najstarijih.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL Jedan od sljedećih koraka je uključivanje osnovnoškolaca i srednjoškolaca iz cijele Hrvatske u projekte Rezolucije Z

– Učimo kako uzgajati hranu na organski način, kako posaditi sjeme, napraviti organske recepte. Organiziramo i akcije čišćenja okoliša. Pazimo i na očuvanje prirodne baštine – objašnjava pak dopredsjednica udruge Pozitiva Samobor Romina Galović Piškulić. Riječ je o udruzi koja radi na više međunarodnih projekata usmjerenih na rad s djecom i mladima iz okolice Zagreba, ali i cijele Europe, a sve s ciljem stvaranja zajednice koja je aktivna u svojoj zajednici, živi održivo i zdravo te tolerantno i solidarno. A upravo zbog aktivizma u lokalnoj zajednici, zelenog načina života i rada na čak 200 lokalnih projekata, udruga je partner Večernjem listu u sklopu Rezolucije Z.

Odbrojavanje do 23. travnja

Sve aktivnosti koje su do sada odrađene, ali i one koje se tek pripremaju, mogu se pratiti na interaktivnoj web-stranici koja je lansirana krajem 2021. godine, a na kojoj se objavljuje sadržaj o zaštiti okoliša, održivom razvoju, recikliranju i brizi o lokalnoj zajednici. Tako se, primjerice, na www.rezolucijaz.hr mogu naći sve novosti vezane za gospodarenje otpadom, ali i detaljan vodič kroz veganski izazov kao i poziv na razne akcije čišćenja. A sve novosti vezane za Rezoluciju Z mogu se pratiti i putem kampanje na društvenim mrežama, odnosno na Facebooku, Instagramu i TikToku.

Jedan od idućih koraka je uključivanje osnovnoškolaca i srednjoškolaca iz cijele Hrvatske u projekt, a detalji tog projekta bit će objavljeni uskoro. Također, planira se i velika akcija na obali ovog mjeseca, i to u povodu Svjetskog dana voda 22. ožujka.

Na vrhu web-stranice je pak uočljiv sat koji odbrojava mjesece, dane, sate i minute do – 23. travnja 2022. Taj je datum odabran kao “Dan Z”, a tada će se organizirati najveća ekološka akcija čišćenja u Hrvatskoj u kojoj će sudjelovati brojni partneri, udruge i građani. Simbolično je odabran dan nakon Dana planeta Zemlje, a nekoliko dana poslije Večernji list održat će i konferenciju na temu održivog života i razvoja s vrhunskim stručnjacima iz Hrvatske i Izraela.

