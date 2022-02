Potpisnici Rezolucije Z učinit će Hrvatsku čišćom i zelenijom

Nekoć davno, hrvatski kralj Dmitar Zvonimir darovao je zelenu livadu u Baškoj na otoku Krku benediktinskom samostanu što je u kamenu glagoljicom za vječnost zabilježio opat Držiha.

Njegov zapis danas znamo pod imenom Bašćanska ploča i jedan je od najvažnijih dokumenata hrvatske povijesti, a pred njim je u četvrtak, gotovo tisuću godina poslije, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti potpisan još jedan važan dokument, ali za budućnost Hrvatske i njezinih novih naraštaja.

Simbolično, u pet do 12 Večernji list i osmero partnera potpisalo je Rezoluciju Z, dokument čiji je cilj "poduzimanje ciljanih i koordiniranih napora kako bi se zaštitila priroda te izgradilo društvo koje se pametno brine o okolišu i o svojoj budućnosti".

Najveća ekoakcija

Osmero potpisnika predstavnici su tvrtki, lokalnih zajednica i institucija spremnih na promjene, a čine ih Zagrebačka banka, Hrvatska turistička zajednica, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Koprivnica, Hrvatski Telekom, DIV grupa, Zubak Grupa te Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske.

Time je lansirana Rezolucija Z, najveća ekološka akcija u Hrvatskoj posvećena Zemlji, zelenilu te okolišu u cijelosti. Osim interaktivne web-stranice na kojoj će se objavljivati "zeleni" sadržaj, planira se i pokretanje aplikacije te kampanje na društvenim mrežama s ciljem uključivanja cijele Hrvatske. Putem aplikacije će se dogovarati akcije čišćenja, a vrhunac projekta će biti organizacija "Dana Z" i to 23. travnja 2022.

Svečanost potpisivanja Rezolucije Z započela je uz meditativne zvuke harfe na kojoj je glazbenica Doris Karamatić izvela pjesmu "The Earth Song" Michaela Jacksona koja je s vremenom postala neslužbenom himnom svih onih koji brinu o okolišu i žele pridonijeti promjenama. Potpisnike i večernjakovce najprije je pozdravio domaćin, Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

– Čast nam je što se pred Bašćanskom pločom potpisuje Rezolucija Z. HAZU se još od 1861. brine među ostalim i o očuvanju okoliša. Još u 19. stoljeću naši akademici poput Josipa Kalasancija – Klekovskog Schlossera i Ljudevita Vukotinovića posvećivali su svoj akademski rad brizi o prirodi. HAZU u Trstenom ima i svoj arboretum koji se smatra jednim od najvećih prirodnih bisera Hrvatske – kazao je akademik Neidhardt. Institucija kojoj je na čelu, dodao je, pomno prati klimatske promjene i posljedice onečišćenja.

– HAZU je itekako svjestan naličja razvitka vidljivog u klimatskim promjenama i onečišćenju. Ključ za rješavanje tog sve većeg problema je u edukaciji i u promjeni navika, kako pojedinaca tako i tvrtki te društva u cjelini. Iako je pet do dvanaest, još uvijek nije kasno, stoga počnimo danas – naglasio je Neidhardt, a potom je prikazan inspirativan video Rezolucije Z čiji je cilj potresnim kadrovima onečišćenja netaknute prirode u Hrvatskoj podsjetiti gledatelje kako je vrijeme da takve snimke zauvijek nestanu. Riječ je potom preuzeo Renato Ivanuš, direktor Večernjeg lista i idejni začetnik projekta.

– Rezolucija Z plod je mog godišnjeg odmora u Baškoj Vodi. Gledajući Biokovo, u Večernjem listu čitao sam tekst o klimatskim promjenama koji je bio uvod u UN-ovu konferenciju u Glasgowu koja je održana u studenom. Tekst je bio prepun crnih predviđanja o tome što će se dogoditi ako nastavimo ovim tempom uništavati okoliš. Stoga sam se zapitao što ja radim kako bih pridonio da to promijenim. I ja, kao mnogi od nas, recikliram, a kako imam vrt, i kompostiram. Večernji list tiskamo na ekološkom papiru, no to nije dovoljno, stoga smo odlučili pokrenuti Rezoluciju Z – objasnio je Renato Ivanuš, a potom su partneri projekta pristupili potpisivanju dokumenta Rezolucije Z, plana za budućnost našeg okoliša i očuvanje bioraznolikosti u kontekstu ciljeva održivog razvoja u sklopu politike zaštite okoliša.

Pozivajući se na Klimatski pakt iz Glasgowa 2021., potpisnici su se obvezali da će od trenutka potpisivanja pa nadalje poduzimati napore kako bi se zaštitila priroda te izgradilo društvo koje se pametno brine o okolišu i budućnosti. Potpisnici Rezolucije odlučili su zalagati se za deset ključnih točaka – povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, aktivno provođenje strategije gospodarenja otpadom te odvajanje otpada, sprečavanje neodrživih i za okoliš štetnih praksi i poticanje onih dobrih, suradnju u rješavanju prijetnji za čist okoliš, podupiranje inicijativa usmjerenih zaštiti okoliša, širenje točnih informacija o okolišnim pitanjima, podržavanje održivih turističkih aktivnosti te promicanje ekološki održive budućnosti.

Svaki od osam partnera projekta obvezao se i na specifične zadaće vezane uz resor u kojem djeluju. Grad Koprivnica primjerice, obvezao se na smanjenje emisije CO 2 za 55 posto do 2023., Hrvatski Telekom za razvoj rješenja kojima će premostiti digitalni jaz, Zubak Grupa na poticanje održive mobilnosti i kupnju električnih vozila...

Ambasadori projekta

Nakon potpisivanja, okupljene su u kratkom videu pozdravili ambasadori Rezolucije Z, alpinist Stipe Božić, modna dizajnerica Kristina Burja i dizajner Davor Bruketa, a svečanost je završena ponovno uz zvuke harfe na kojoj je izvedena pjesma Rajka Dujmića "Šume pjevaju" uz želju da šume zazvuče još ljepše nakon što se ostvare ciljevi zadani Rezolucijom Z. Potpisivanje dokumenta Rezolucije važan je korak ne samo za Večernji list i partnere već i za čitavo društvo – istaknuo je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.

– Ovim smo u Rezoluciju Z uključili relevantne tvrtke i ustanove koje svojim radom itekako mogu utjecati da budućim naraštajima ostavimo Hrvatsku koja će biti održiva. Nakon potpisivanja, krećemo s nizom akcija kojima ćemo promovirati zelenu agendu i održivost, čistiti okoliš, a s vremenom ćemo u svoje akcije uključivati sve više gradova, lokalnih zajednica i tvrtki s ciljem da našu Hrvatsku učinimo čišćom i zelenijom – najavio je Klarić.

Podsjetimo, s aktivnostima u sklopu Rezolucije Z započelo se i prije njezina potpisivanja pa je tako krajem 2021. pokrenuta interaktivna web–stranica na kojoj se objavljuje sadržaj o zaštiti okoliša. Na vrhu stranice je sat koji odbrojava mjesece, dane, sate i minute do – 23. travnja 2022., datuma odabranog kao "Dan Z". Simbolično, to je dan nakon Dana planeta Zemlje kada će se organizirati najveća ekološka akcija čišćenja u Hrvatskoj u kojoj će sudjelovati brojni partneri, udruge i

građani.

Nekoliko dana poslije Večernji list održat će i konferenciju na temu održivog života i razvoja s vrhunskim stručnjacima iz Hrvatske i Izraela.