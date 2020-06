Prikupljeno 181.000 kuna za pomoć izbjegličkim obiteljima koje su u riziku od beskućništva

Udruga Are You Syrious u suradnji sa Zakladom Solidarna i kreativnom agencijom Bruketa&Žinić&Grey, donacije za pomoć dodijelit će obiteljima koje su smještene u Hrvatskoj, a nisu uspjele pronaći posao i tako se osamostaliti, rečeno je u srijedu na konferenciji za medije. Akciji su se pridružili i fotografi koji će novac od prodanih fotografija dodijeliti izbjeglicama.

Organizacije će, rečeno je, nastaviti s podrškom za izbjeglička kućanstva u potrebi.

Tajana Tadić iz udruge Are You Syrious je napomenula da je novac skupilo 623 donatora, no to nisu samo financijska sredstva nego i podrška društva 'Novim susjedima'.

Ivan Blažević iz zaklade Solidarna je istaknuo da se 2017. organizirala kampanja "Budimo dobri domaćini", kada je skupljeno 206.000 kuna za mlade kreativce, a "danas je pokazano da smo i dobri susjedi". Pozvao je nadležne da izbjeglicama ne osiguravaju samo zakonski minimum pomoći, nego im u ova teška vremena koronakrize osiguraju uvjete dostojne svakog čovjeka.