OPTUŽEN ZA TEŠKO UBOJSTVO

Uslijed psihičke bolesti bagerom nasrnuo na očuha i usmrtio ga

Ivana Jakelić
18.09.2025.
u 08:13

U optužnici se traži i da se mladiću produlji istražni zatvor sukladno Zakonu o osobama s duševnim smetnjama.

Mladić (22) optužen je za teško ubojstvo svog očuha (56) kojeg je počinio uslijed psihičke bolesti, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Split. Tereti ga se da je 28. lipnja poslijepodne u Seocu kraj Omiša, nakon verbalne prepirke i u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, s namjerom da usmrti blisku osobu, bagerom nasrnuo na 56-godišnjeg očuha, kojeg je potom i usmrtio.

Nakon toga je 22 -godišnjak je pobjegao, no ubrzo je nađen i uhićen. Poslije uhićenja tužiteljstvo je tražilo da se 22-godišnjaka psihijatrijski vještači te je bio smješten u Bolnicu za osobe lišene slobode.

U optužnici se traži i da se mladiću produlji istražni zatvor sukladno Zakonu o osobama s duševnim smetnjama.
duševna bolest teško ubojstvo bager

