Prije su teme o žrtvama poraća pratila prepucavanja, a sada su to otvoreni pokušaji opstrukcije povjerenstva od onih koji se nazivaju desnicom

Tjednima se nagađalo hoće li Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, u Vladu i na koju poziciju. On je na kraju odlučio da ostaje u Saboru, no s HDZ-om je dogovoreno da će voditi i Vladino povjerenstvo za žrtve poraća. Za Večernji list Penava govori kako bi trebalo izgledati to povjerenstvo i koje će mu biti zadaće.



Zbog čega ste baš u ovom trenutku tražili osnivanje povjerenstva koje će se baviti žrtvama poraća Drugog svjetskog rata?