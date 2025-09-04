Naši Portali
OTAC 'BUBE'

Prije 150 godina u Češkoj je rođen Ferdinand Porsche, koji je donio revoluciju u automobilsku industriju

Autor
Ivica Beti
04.09.2025.
u 15:39

Porsche je 1901. izradio Lohner-Porsche Mixte Hybrid, prvo zabilježeno hibridno vozilo na benzin i električnu energiju

Nije tajna da je priča o uspjehu Ferdinanda Porschea i njegova inženjerskog ureda usko povezana s usponom Trećeg Reicha i Adolfom Hitlerom. Kao i većina njemačkih tvrtki tijekom Drugog svjetskog rata, Porsche je iskorištavao strane radnike prisiljene na rad i na tome masno zarađivao, no desetljećima se vode rasprave o tome je li i osobno podržavao nacističku ideologiju i dijelio Hitlerove stavove. Ili je pristajao na "pakt s vragom" samo kako bi sačuvao kompaniju? Je li zbog sna o brzim automobilima odobrio proizvodnju tenkova koji su sijali smrt na bojištima u Drugom svjetskom ratu? "Na početku sam se osvrtao okolo i nisam mogao pronaći automobil o kakvom sam sanjao. Stoga sam ga odlučio proizvesti sam", rekao je. Ferdinand Porsche rođen je 1875. u sjevernoj Češkoj, tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Njegov otac Anton u Maffersdorfu je radio kao mehaničar, a Ferdinand je, kažu, od malih nogu pokazivao veliku sklonost prema tehnologiji. Posebno ga je zanimala električna energija.

Ključne riječi
automobilska industrija Ferdinand Porsche porsche

