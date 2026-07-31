Zlato završava srpanj u plusu, čeka signale za novi rast

Nakon izrazito volatilnog prvog polugodišta, tržište zlata tijekom srpnja poslalo je umirujuću poruku investitorima. Najvažnija svjetska plemenita kovina stabilizirala se iznad granice od 4.050 američkih dolara za uncu, a mjesec završava s blagim rastom u odnosu na kraj lipnja.

Krajem srpnja, cijena se kretala između 4.060 i 4.100 dolara, što je rast od približno dva posto na mjesečnoj razini, u odnosu na kraj lipnja. Važnija od samog iznosa jest poruka da se tržište nakon snažne korekcije iz proljetnih mjeseci ponovno stabilizira i pronalazi ravnotežu iznad psihološki važne granice od 4.000 dolara.

Tjedan bez velikih iznenađenja

Kada se promatra samo protekli tjedan, kretanja su bila mirnija nego na mjesečnoj razini, ali i dalje pozitivna. Lagani rast od otprilike 0,4 % na tjednoj razini potvrđuje kako tržište ulazi u fazu konsolidacije, a s obzirom na tradicionalno smanjene volumene trgovanja tijekom ljetnih mjeseci, u kolovozu ne treba očekivati dramatične promjene.

Tijekom tjedna zlato je kratkotrajno palo prema 4.020 dolara po unci, da bi se potom vratilo prema razini od 4.100 dolara sredinom tjedna, a rast vrijednosti dolara donekle je korigirao cijenu na novu razinu od 4.060 u petak ujutro. Takav obrazac potvrđuje da investitori još uvijek koriste korekcije za ulazak na tržište, ali zasad uz razine volumena nedovoljne da potaknu značajniji rast.

Pogled investitora i dalje usmjeren prema Fedu

Među najvažnijim događajima za tržište bila je odluka američke središnje banke da kamatne stope ostavi nepromijenjenima. To je pružilo određenu podršku cijeni zlata jer više kamatne stope tradicionalno smanjuju atraktivnost imovine koja ne donosi kamatni prinos.

Istodobno, tržište i dalje procjenjuje mogućnost novih monetarnih poteza tijekom jeseni. Upravo ta neizvjesnost objašnjava zašto cijena zlata posljednjih tjedana oscilira unutar relativno uskog raspona umjesto da nastavi snažan rast kakav je bio vidljiv početkom godine.

Dodatnu potporu zlatu i dalje pružaju geopolitički rizici. U razdobljima pojačane neizvjesnosti investitori tradicionalno povećavaju izloženost sigurnijim oblicima imovine, među kojima zlato i dalje zauzima posebno mjesto. Ključan impuls daljnjeg rasta bit će situacija na Bliskom Istoku: stabilizacija odnosa uzrokovat će pad cijene nafte i posljedično povratak likvidnosti u plemenite metale koja je dijelom otišla prema nafti.

Kina ostaje važan faktor

Tijekom srpnja pozornost tržišta privukle su i vijesti iz Kine. Nekoliko najvećih kineskih banaka, uključujući ICBC, najavilo je gašenje dijela usluga koje su privatnim ulagateljima omogućavale trgovanje “papirnatim” proizvodima vezanima uz plemenite metale putem Shanghai Gold Exchangea. Fizičko zlato i programi postupne kupnje zlata ostaju dostupni ulagačima. Bloomberg navodi da je riječ prije svega o ograničavanju određenih oblika retail trgovanja plemenitim metalima, a ne o zabrani ulaganja u zlato kao takvo.

Za dugoročne investitore važna je upravo ta razlika. Kina ostaje jedno od najvažnijih svjetskih tržišta zlata, pa svaki potez banaka i regulatora može utjecati na globalnu potražnju i tržišna očekivanja.

Što dalje?

Tržište zlata trenutačno se nalazi između dva snažna čimbenika. S jedne strane stoje očekivanja vezana uz kamatne stope i gospodarska kretanja, a s druge geopolitička neizvjesnost i kontinuirana potreba investitora za zaštitom dijela imovine od tržišnih rizika.

Srpanj je tako završio bez velikih iznenađenja, ali i bez znakova slabljenja interesa za zlato . Mjesečni rast od približno jedan do dva posto pokazuje da je tržište zadržalo pozitivan smjer, dok tjedni pomak od manje od pola posto potvrđuje da se ulagači trenutačno nalaze u fazi čekanja novih gospodarskih i monetarnih signala.

Za sada se čini da je najvažnija poruka tržišta jednostavna: nakon burnog početka godine zlato je ponovno pronašlo stabilnije uporište iznad 4.000 dolara po unci.