SAD i Kina stvaraju dva odvojena ekosustava umjetne inteligencije

Globalni razvoj umjetne inteligencije (AI) ulazi u novu fazu u kojoj se tehnološki ekosustavi Sjedinjenih Američkih Država i Kine sve više razdvajaju i tako stvaraju dva različita pristupa razvoju i primjeni AI tehnologija. Iako obje zemlje prepoznaju umjetnu inteligenciju kao ključni izvor gospodarske i geopolitičke moći, SAD se fokusira na razvoj najnaprednijih modela i infrastrukture, dok Kina gradi ekosustav usmjeren na brzo usvajanje umjetne inteligencije u gospodarstvu i razvoj vlastitih tehnoloških rješenja, pokazalo je najnovije izvješće Boston Consulting Groupa (BCG) i BCG Institutea pod nazivom The Great Divide: How the US and China Are Splitting the AI World. Analiza uspoređuje snagu SAD-a, Kine i drugih odabranih gospodarstava kroz šest ključnih čimbenika razvoja umjetne inteligencije: kapital, talent, intelektualno vlasništvo, podatke, energiju i računalne kapacitete.