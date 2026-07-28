Globalni razvoj umjetne inteligencije (AI) ulazi u novu fazu u kojoj se tehnološki ekosustavi Sjedinjenih Američkih Država i Kine sve više razdvajaju i tako stvaraju dva različita pristupa razvoju i primjeni AI tehnologija. Iako obje zemlje prepoznaju umjetnu inteligenciju kao ključni izvor gospodarske i geopolitičke moći, SAD se fokusira na razvoj najnaprednijih modela i infrastrukture, dok Kina gradi ekosustav usmjeren na brzo usvajanje umjetne inteligencije u gospodarstvu i razvoj vlastitih tehnoloških rješenja, pokazalo je najnovije izvješće Boston Consulting Groupa (BCG) i BCG Institutea pod nazivom The Great Divide: How the US and China Are Splitting the AI World. Analiza uspoređuje snagu SAD-a, Kine i drugih odabranih gospodarstava kroz šest ključnih čimbenika razvoja umjetne inteligencije: kapital, talent, intelektualno vlasništvo, podatke, energiju i računalne kapacitete.
SAD i Kina stvaraju dva odvojena ekosustava umjetne inteligencije
SAD se fokusira na razvoj najnaprednijih modela i infrastrukture, a Kina na brzo usvajanje AI-a u gospodarstvu i na vlastita tehnološka rješenja, tvrdi se u analizi BCG-a
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