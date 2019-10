Pri brzini od 100 km na sat laseri će provjeravati svaki milimetar ceste

Hrvatske ceste nabavljaju specijalno vozilo, vrijedno čak šest milijuna kuna, u koje će biti ugrađena najmodernija tehnologija za inspekciju cestovne mreže. Laseri na vozilu tako će, primjerice, pri brzini većoj i od 100 kilometara na sat moći provjeravati svaki milimetar kolnika.

Najvrednija je oprema

U HC-u objašnjavaju da je vrijednost samog vozila u ukupnoj vrijednosti sustava manja od 10 posto te da je najvredniji njegov dio oprema koju je potrebno ugraditi na i u vozilo. Niz je to uređaja koji se mogu modularno kombinirati u sustav vozila za potpuno snimanje stanja kolnika i cestovne infrastrukture. To su laserski profileri, sustav za automatsku detekciju pukotina, videosustav, sustav za ispitivanje cestovne geometrije, GPS sustav i računalna oprema. Tom će opremom vozilo, doznajemo u HC-u, prikupljati podatke o ravnosti kolnika, longitudinalnim i transverzalnim profilima, kolotrazima, makroteksturi, udaljenosti i geometriji.

Digitalnim snimanjem detektirat će se pukotine i neregularnosti u okolišu kolničke konstrukcije, a sve će se to obavljati uz precizno GPS lociranje. Svi tako prikupljeni podaci koristit će se kao podloga, objašnjavaju u Cestama, za kvalitetniju sanaciju opasnih mjesta. A mogućnosti sustava bit će impresivne.

Tako u Cestama otkrivaju da će se laserski profiler na vozilu sastojati od najmanje dva lasera koji će i pri brzinama većima od 100 km/h imati rezoluciju uzorkovanja uzdužnog profila do jednog milimetra, a preciznost vertikalnog mjerenja do 0,05 mm. Pri vožnji od 100 km/h sustav za automatsku detekciju pukotina, koji će se sastojati od najmanje dva lasera, imat će preciznost mjerenja pukotina do plus/minus 1 mm, a pritom će se mjeriti pukotine na cijelom prometnom traku. U HC-u ističu da će vozilo imati i integrirani sustav zaštite pješaka koji će nakon što detektira pješaka automatski isključiti laser.

GPS sustav, pak, imat će preciznost horizontalnog pozicioniranja plus/minus 10 mm, a vertikalnog do plus/minus 15 mm. U Cestama napominju da će se podaci prikupljati automatski čak i u tunelima, gdje nije moguće primijeniti klasične metode ili su jako skupe. Unutarnji prostor vozila služit će pak kao svojevrsni pokretni ured. S obzirom na to da će vozilo moći sve te zadatke obavljati i pri brzinama većim od 100 km/h, u HC-u ističu da sam proces snimanja neće imati negativan utjecaj na protočnost prometa.

Sredstva iz EU fondova

Specijalno vozilo nabavlja se u sklopu projekta “Sanacije opasnih mjesta na državnim cestama”, koji se sufinancira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kojim će se sanirati ukupno 23 opasna mjesta diljem Hrvatske. Ukupna procijenjena vrijednost projekta, koji se provodi u sklopu ulaganja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u razvoj prometne infrastrukture, veća je od 68 milijuna kuna, a bespovratna sredstva za HC iznose 55,4 milijuna kuna.

Kako se u EU i Hrvatskoj sve veći naglasak stavlja na proaktivne mjere kojima je cilj detekcija lokacija ili dionica na kojima postoji potencijalni rizik nastanka prometnih nesreća, u HC-u ističu da će podaci prikupljeni specijalnim vozilom poslužiti i za provedbu upravo takvih mjera, neovisno o tome što na pojedinim lokacijama ili dionicama nije bilo prometnih nesreća. Na natječaj HC-a za nabavu specijalnog vozila stigla je jedna ponuda, tvrtke Ro tehnologija, od 5,985 milijuna kuna. Procijenjena je vrijednost te nabave šest milijuna kuna.