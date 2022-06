Prevozili drogu za najkrvoločniji kolumbijski narkokartel, čiji je šef lani uhićen u džungli zbog - madraca

Međunarodna policijska akcija, kojom je zadan snažan udarac najpoznatijem kolumbijskom kartelu Clanu del Golfo trajala je više od godinu dana, a na kraju je rezultirala zapljenom 4,3 tone kokaina u Italiji vrijednog 240 milijuna eura te uhićenjima 38 osoba diljem Europe.

Jedna od zemlja gdje su uhićenja provedena je i Hrvatska gdje su uhićeni Milan M. (37) i Radivoje Saša V. (33). Njih su dvojica uhićeni temeljem europskog istražnog i uhidbenog naloga koje je za njim raspisala Italija. Italija je koordinirala združenu međunarodnu akciju u sklopu koje su izdane i tjeralice za 38 osoba u šest zemalja - Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Nizozemskoj i Kolumbiji. Uhićene i pritvorene osobe, naknadno će biti izručene Italiji jer će se tamo voditi postupak.

Dvojac koji je uhićen u Hrvatskoj sumnjiči se da je bio dio kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem kokaina, a u sklopu te organizacije, oni su bili mali kotačić, odnosno bili su vozači kamiona u kojim se droga prevozila. U istrazi koja je trajala više od godinu dana te je rezultirala jednom do najvećih zapljena kokaina u Europi, sudjelovali su kolumbijsko pravosuđe i ministarstvo domovinske sigurnosti. Sve je počelo lani, a u studenom je uhićen Dario Antonio Usuga Otoniel, šef Clana del Golfo, trenutačno najmoćnijeg kolumbijskog narkokartela koji je imao razgranatu mrežu 28 zemlja. U akciji kodnog imena Oziris, koja je rezultirala Otinelovim uhićenjem tada je sudjelovalo više od 500 vojnika i policajca. Uhićen je usred džungle u kojoj se godinama skrivao, a o kakvoj je zvjerki riječ, svjedoči i podatak da je imao osam prstenova osiguranja. Njegovo uhićenje bila je tako velika vijest da je o njoj javnost tada izvijestio osobno i predsjednik Kolumbije.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Otoniel je bio najstrašniji krijumčar droga na svijetu, ubojica policajaca, vojnika, društvenih vođa, a za svoja zlodjela novačio je i djecu. Ovime je zadan udarac narkokartelima koji je usporediv samo s padom Pabla Escobara 90-ih - kazao je tada Iván Duque, predsjednik Kolumbije, dok je policija iza njegovih leđa ponosno pokazivala fotografije ulisičenog Otoniela.

Nakon njegovog uhićenja, očito su počeli veliki problemi i za njegov kartel, što je na koncu rezultiralo zapljenama tona kokaina u Trstu. Talijanska policija navela je da je to "još jedan težak udarac za najvažniju skupinu među kolumbijskim narkokartelima." Istražitelji kažu da su tijekom istrage razotkrili gustu mrežu veza između spomenutog kolumbijskog narkokartela i kupaca njihove robe u Europi. Ti kupci su bili povezani s talijanskim kriminalnim organizacijama koje djeluju širom Italije, prvenstveno s 'Ndranghetom, koja je upravo zahvaljujući trgovini kokainom postala jedna od najmoćnijih mafijaških organizacija na svijetu.

Uglavnom, prema onom što je do sada poznato tijekom međunarodne policijske akcije, u narkokartel su bili ubačeni prikriveni istražitelji, koji su kupovali kokain, a svjesno je bio propušteno 19 uzastopnih pošiljki droge od svibnja lani. Zahvaljujući tome identificirani su važni posrednici u globalnom sustavu trgovine drogom i veći broj posrednika i vozača, među kojima su i dvojca koja su uhićena u Hrvatskoj. Njih će dvojica vjerojatno u Remetincu čekati izručenje Italiji, a jedan od njih već je bio sumnjičen da je sudjelovao u krijumčarenju većih količina kokaina iz Južne Amerike.

Što se pak tiče Clana del Golfa, kojim je ovom akcijom zadan vrlo težak udarac, riječ je o jednom od najsmrtonosnijih kolumbijskih kartela koji broji oko 1200 pripadnika regrutiranih iz desničarskih paramilitarnih skupina. Godinama ga je vodio Otoniel i to dok se skrivao po džunglama. Kretao se kroz ruralna područja te je koristio seoske kuće kao skloništa. Kako je zbog svoje krvoločnosti bio strah i trepet za tamošnje seljake, nitko njegovu lokaciju nije bio spreman odati snagama reda, no jedan bizaran detalj istražitelje je na koncu doveo do njega. Otoniel ima problema leđima i ukliještenim diskovima, pa je svaka seoska koliba u kojoj je spavao, morala imati jedan takav madrac. Policija je nakon nekog vremena shvatila da su ortopedski madraci koje je nalazila po trošnim seoskim kućama, trag koji se može povezati s Otonielom, pa ga je počela i slijediti.

Foto: COLOMBIA POLICIA NACIONAL/REUTER Photo: COLOMBIA POLICIA NACIONAL/REUTERS

Jedan takav madrac nađen je i kada je uhićen, a zanimljivo je da su se snage reda poslužile i "oružjem" koje je Otoniel koristio za vlastitu zaštitu. Bio je poznat po tome, da je držao dresirane pse, koji bi počeli lajati čim bi uočili neku osobu koju ne poznaju. Snage reda su se dokopale jednog od tih pasa te su ga uspjele obučiti da nađe Otoniela. Suvišno je reći, da su kolumbijska vojska i policija u tom lovu na vođu najmoćnijeg i najsmrtonosnijeg kartela u zemlji, imala pomoć i nekih stranih vlada. Poput američke, koja je Kolumbijcima pomagala dajući im korisne obavještajne podatke. Usput za informaciju koja može dovesti do uhićenja Otoniela, SAD je nudio novčanu nagradu od pet milijuna dolara. Kolumbijska vlada je pak za informaciju o njegovom skloništu nudila nagradu od tri milijarde pesosa, odnosno preračunato oko 800.000 dolara.

Zainteresiranost SAD-a za Otonielovo uhićenje ne čudi, kada se zna da je njegov kartel pod kontrolom imao puteve kojima kokain putuje u SAD. Uostalom iako je on Kolumbijac, koji je uz to uhićen u Kolumbiji, bit će izručen SAD-u. Još 2009. u SAD-u osuđen zbog ilegalne trgovine drogom. Osim toga osuđen je i za podršku radikalno desnim militantnim skupinama, čiji pripadnici čine njegov kartel, a koje SAD smatra terorističkim organizacijama.

Nakon 2009., Otoniel je u SAD-u osuđen i zbog toga što je od 2003. do 2014. njegov narkokartel u SAD unio 73 tone kokaina, a droga je od Kolumbije do SAD-a krijumčarena preko Venezuele, Gvatemale, Meksika, Paname i Hondurasa. Na popisu njegovih zlodjela su i ubojstva mnogih policajca, iznude, otmice te seksualno zlostavljanje mladih i djece. Poznat je i po tome, da je seljacima koji su mu ustupali kuće na korištenje, otimao kćeri, pretvarajući ih u svoje seksualne robinje. Onome tko bi se tome usprotivio, oduzeo bi život po kratkom postupku. Otonielov kartel poznat je po iznimnoj brutalnosti kao i po tome da su bez milosti likvidirali sve koji su im stajali na putu. Smatra se da djeluju u više zemalja Južne Amerike te u 10 od 32 kolumbijske pokrajine a SAD opisuje taj narkokartel kao teško naoružanu i izuzetno nasilnu kriminalnu organizaciju.

Korijene te nasilnosti i brutalnosti možda treba tražiti u Otonielovom životnom putu koji je počeo u njegovoj ranoj mladosti kada se s bratom pridružio ljevičarskoj gerilskoj skupini Vojska narodnog oslobođenja. Skupna je demobilizirana 1991., kada je Otoniel imao samo 19 godina. No on i 2500 drugih demobiliziranih gerilaca nisu dugo mirovali pa su uključili u desničarku paravojnu skupinu Obrambene snage Kolumbije. Ta se paravojna skupina kasnije združila s drugom, pa je Otoniel poslan u njezino zapovjedništvo gdje je radio pod Danielom Rendónom Herrerom, zvanim Don Mario. Potonji je bio neka vrsta financijskog direktora paravojne skupine, a novac se prikupljao raznim kriminalnima akcijama koje su uključivale i iznude.

Foto: Reuters/PIXSELL

No 2005. i Obrambene snage Kolumbije sklapaju sporazum s Vladom i polažu oružje što nije nešto što se sviđa ni Don Mariu ni braći Otoniel. Umjesto da polože oružje, znanja i vještine koji su stekli u gerilskim skupinama s oba ideološka spektra, koriste za osnivanje kartela Clan de Golfo. Brzo preuzimaju primat u trgovinu kokainom, postajući jedan od najnemilosrdnijih tamošnjih kartela. Clan de Golfo je do uhićenja 2009. vodio Don Mario, a nakon toga je šef klana postao Otonielov brat Giovanni. No njega su kolumbijske snage reada ubile u raciji na Novu godinu 2012., čime je čelnu poziciju preuzeo Otoniel. Prema već viđenom principu, okružio se komandosima iz bivših desničarskih paramilitarnih skupina, a takav profil ljudi omogućio mu je da sve svoje protivnike ili pridobije za sebe ili zbriše s lica zemlje.

Kada je poput nekad Escobara postao previše moćan i krvoločan, kolumbijska policija odlučila mu je jednom za svagda stati na kraj. Od 2016. na ovamo organizirano je nekoliko akcija, s tisućama policajaca i vojnika čiji je cilj bio njegovo hapšenje. Uhićeni su mu sestra i nećak te izručeni SAD-u. Uhićen je i velik broj pripadnika njegovog klana, zaplijenjeno je i pet tona njegovog kokaina, što je se odrazilo i na financijskom poslovanju kartela. Stjeran u stupicu, Otoniel je baš poput nekad Escobara pokušavao pregovarati s Vladom o uvjetima svoje predaje. Tražio je da se i njemu i njegovoj skupini omogući demobilizacija i polaganje oružja u sklopu pregovora koje je kolumbijska vlada pokrenula s FARC-om, no taj je zahtjev glatko odbijen. Jer pripadnici FARC-a su bili pobunjenici dok su Otonielovi ljudi ipak bili zločinci.

VIDEO: Austrijanac Kopitz dobio 50 godina zatvora zbog ubojstva svoje troje djece