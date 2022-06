Opet im se to dogodilo! Pogba drugi put iz Uniteda odlazi besplatno u Italiju

Situacija se bliži kraju i još su ostali samo detalji, veznjak francuske reprezentacije Paul Pogba nakon napuštanja Manchester Uniteda ponovno postaje nogometaš Juventusa!

Ovaj dogovor je odradio odvjetnik Rafael Pimenta koji je dva desetljeća radio za Mina Raiolu,te je preuzeo njegove klijente nakon što je slavni menadžer preminuo prošlog mjeseca. Juventus i Pogba samo moraju dogovarati osobne uvjete jer će Francuz iz Uniteda doći kao slobodan igrač.

"Dogovoren je novi termin sastanka Juventusa i Paula Pogbe. Pregovori se nastavljaju oko detalja ugovora nakon što je igraču ponuđen dugogodišnji ugovor s osam milijuna eura godišnje plaće s dodatnim bonusima. Real Madrid se fokusirao na Tchouamenija, ne na Pogbu", napisao je Fabrizio Romano na Twitter profilu.

Juventus have scheduled new direct contacts soon for Paul Pogba. Negotiations ongoing to discuss details of the contract, after long-term deal proposal worth €8m per season net as guaranteed salary plus add-ons 🇫🇷 #transfers



Real Madrid are focused on Tchouaméni, not on Pogba.