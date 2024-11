Pretučen svjedok USKOK-a koji je trebao svjedočiti na suđenju sutkinji Maji Šupe i poduzetniku Blaži Petroviću

Dvojica počinitelja, 12. studenoga u 6.40 u Ulici Vile Velebita u zagrebačkoj Dubravi fizički su napali 65-godišnjaka, nakon čega su pobjegli. Liječnička pomoć 65-godišnjaku je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Slijedi kriminalističko istraživanje. Štura je to vijest koju je u svom dnevnom izvješću objavila zagrebačka policija, a iza koje se, ispostavilo se, krila, reklo bi se prava bomba. Jer, samo dva dana kasnije, tijekom suđenja bivšoj sutkinji Maji Šupe, poduzetniku Blaži Petroviću i odvjetniku Branimiru Zmijanoviću, koje se održava na Županijskom sudu u Splitu, otkriveno je da je teško pretučeni 65-godišnjak, zapravo Tomas Rajner, koji je trebao svjedočiti na raspravi zakazanoj za 14. studenoga.

No na raspravi se iz razumljivih razloga nije pojavio, a sudac Dino Mešin, nazočne je obavijestio i zbog čega. Kazao je da ga je nazvao sin Tomasa Rajnera i obavijestio ga o tome što se dogodilo. Rasprava je stoga odgođena za početak iduće godine, dok će se policija baviti motivima napada, odnosno pokušati utvrditi je li Rajner bio žrtva nasumičnog ili namjernog napada.

Rajner je inače bivši policajac, nekada je bio blizak suradnik Blaži Petroviću, a nakon što je javno istupio u Nacionalu s tvrdnjama da je Petrović dao mito sutkinji Šupe, zakotrljala se pravosudna mašinerija koja je na koncu dovela na optuženičku klupu i bivšu sutkinju i poduzetnika i odvjetnika. Maja Šupe široj javnosti postala je poznata jer je zbog sinkope oslobodila Tomislava Horvatinčića kojem se sudilo zbog nesreće u kojoj je skrivio smrt talijanskog bračnog para. Ta je njezina presuda kasnije ukinuta, a Horvatinčić je ipak završio na odsluženju kazne. Petrovića mediji nazivaju kontroverznim poduzetnikom, no on je iz sudskih postupaka koji su protiv njega vođeni uglavnom izlazio neokrznut.

USKOK je njih dvoje i odvjetnika Zmijanovića lani u ožujku optužio zbog mita. Prema optužnici. Maja Šupe tereti se da je od Petrovića, posredstvom Zmijanovića primila ukupno 15.000 eura mita, kako bi u nekom postupku koji se vodio protiv Petrovića donijela oslobađajuću presudu. USKOK u optužnici navodi da se sve događalo od veljače 2013. do rujna 2014. u Šibeniku i Zagrebu. U inkriminirano vrijeme Maja Šupe je bila sutkinja Općinskog suda u Šibeniku te je predsjedavala sudskim vijećem pred kojim se vodio postupak protiv Petrovića te još jedne osobe koju je zastupao Zmijanović.

USKOK u optužnici navodi da je Petrović je posredstvom Zmijanovića dogovorio sa sutkinjom Šupe da će joj dati 15.000 eura ako donese oslobađajuću presudu, bez obzira na stvarno stanje predmeta. Dogovoreno je, navodi USKOK, da sutkinja Šupe dobije 6000 eura prije donošenja prvostupanjske presude, dok joj se ostatak od 9000 eura trebao platiti nakon što presuda postane pravomoćna. Zmijanović se tereti i da je prema dogovoru s Petrovićem sastavio predugovor o kupoprodaji nekretnine na području Šibenika.

Prema tom predugovoru, majka sutkinje Šupe, jednu je nekretninu prodala za 59.100 eura, za što joj je plaćen predujam od 6000 eura koje u slučaju odustanka kupca, zadržava prodavatelj. USKOK tvrdi da je na traženje sutkinje Šupe, njena majka potpisala predugovor, a potpisala ga je i osoba koja je navedena kao kupac i to na zahtjev Petrovića. Nakon toga je Petrović, na račun majke sutkinje Šupe, uplatio 45.000 kuna te je naznačio da se radi o plaćanju po navedenom predugovoru te da je uplatitelj osoba navedena kao kupac. USKOK tvrdi da je jedina svrha te uplate zapravo bila isplata dogovorenog mita.

Maja Šupe se tereti i da je krajem studenog 2013. donijela presudu kojom su Petrović i njegov suoptuženik oslobođeni optužbe. Presuda je postala pravomoćna u rujnu 2014., nakon čega joj je, tvrdi USKOK, Petrović isplatio preostalih 9000 eura. Maju Šupe je Državno sudbeno vijeće (DSV) u rujnu 2022. razriješilo sudačke dužnosti, a u međuvremenu je otišla u mirovinu. Ona i njezini suoptuženici su tijekom istrage nijekali krivnju, a krivnju su zanijekali i na početku suđenja.

- Istina je da sam bila predsjednica vijeća u postupku protiv Petrovića te da sam donijela oslobađajuću presudu. No osim na sudu s Petrovićem kontakata nisam imala. A to se tiče spornog zemljišta, to je vlasništvo moje majke, znam da ga je namjeravala prodati, no nemam informacija da je Petrović bio uključen u kupoprodaju tog zemljišta - branila se Maja Šupe. Krivnju je nijekao i Petrović koji je naveo kako nije zaključio kupoprodajni ugovor o kupnji zemlje od majke Maje Šupe.

- Nisam davao novac Tomasu Rajneru za uplatu ili kupovinu bilo kakve nekretnine u Šibeniku. Što se tiče Zmijanovića, on je bio odvjetnik mom suoptuženiku u postupku u kojem nam je Maja Šupe sudila i mi smo pravomoćno oslobođeni. Rajner i ja bili smo u dobrim odnosima, a onda su se ti odnosi pogoršali. On je mojim poznanicima govorio da će mi doći glave. Pokrenuo je više lažnih postupaka protiv mene i sve ih je izgubio - branio se Petrović.

No njegovu obranu negira iskaz Tomasa Rajnera u kojem je on svjedočio kako Petrović ima puno nekretnina i poduzeća, no ne voli da se vode na njega. Zato Rajneru, nije bilo ništa čudno kada ga je Petrović zamolio da bude fiktivni kupac zemljišta majke Maje Šupe. - Negdje 2013. Petrović mi je spomenuo da ima molbu i to veliku. Tražio me da budem formalno naveden kao kupac jedne nekretnine u Šibeniku. Kako se to već ranije događalo u tom mi trenutku ništa nije bilo sporno. Kao prodavatelj nekretnine bila je navedena Janja Šupe. Tada mi to ime ništa nije značilo. No kada sam ga ipak pitao tko je ona, rekao mi je da je u srodstvu sa sutkinjom Majom Šupe. Dao mi je 45.000 kuna da ih uplatim kao kaparu po predugovoru i tu sam uplatu obavio u Fini blizu njegove tvrtke - svjedočio je Rajner.

Njegove navode potvrdio je i svjedok kojem je Rajner sve to ispričao, a taj je svjedok čak nazočio i nekoj prigodi kada je Rajner Petroviću kazao: - Znam kako si ishodio oslobađajuću presudu kod sutkinje Šupe u Šibeniku i prijavit ću te USKOK-u!

No više od iskaza svjedoka, za Petrovića je gore što je u pretragama nađen predugovor između Janje Šupe i Rajnera, te što je provjerama utvrđeno da je Rajner po predugovoru na račun Janje Šupe 19. lipnja 2013. doista uplatio 45.000 kuna, kako je i svjedočio. Osim toga, utvrđeno je da je od tih 45.000 kuna, u gotovini s računa 24. lipnja 2013. podignuto 40.000 kuna, dok je ostatak ostavljen kako bi se podmirio minus. Petrović je u svojim bilješkama zapisao i kako "bi sudskom postupku u Šibeniku trebao biti oslobođen", bavio se procjenama mogućeg troška za to pa je predbilježio "Rajner za Dalmaciju 45.000 kuna 20. lipnja 2013. i "Rajner trošak odvjetnika 2550 kuna, 17. srpnja 2013"...

