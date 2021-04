Politička rošada: Mrsić podržava Mrak Taritaš, novi problem za Klisovića

Mirando Mrsić, predsjednik stranke Demokrati, povlači se iz utrke za gradonačelnika Zagreba. Potporu će dati kandidatkinji Glasa Anki Mrak Taritaš, a on će biti kandidat za njezina zamjenika. Potvrdio nam je to sam Mrsić koji kaže da je on veliki zagovornik ujedinjenja lijevog centra te da nikad nije bio netko tko je stavljao svoj ego ispred ciljeva za opće dobro.

– Ovdje smo zbog građana grada Zagreba, a ne zbog sebe. Želimo grad koji se razvija u sigurnim rukama. Naš zajednički izlazak na izbore programski je i svjetonazorski logičan i siguran sam da će imati sinergijski učinak. Rascjepkanost stranaka koristi samo HDZ-u – kazao je Mrsić koji će s kandidatkinjom za gradonačelnicu Mrak Taritaš o detaljima modela suradnje Demokrata i Glasa na lokalnim izborima govoriti i sutra na konferenciji za medije.

Razmrvljena ljevica

Povlačenje kandidature Miranda Mrsića u korist Anke Mrak Taritaš dodatno komplicira ionako neizvjesnu utrku za gradonačelnika Zagreba. A pogotovo situaciju SDP-ovu kandidatu Jošku Klisoviću koji prema zadnjoj anketi koju je objavila N1 televizija ima potporu od tek 7,6 posto i bilježi najveći pad od svih kandidata od čak 4,1 posto, a prema njoj gotovo sve što gubi Klisović dobiva upravo Mrak Taritaš.

To ne treba nimalo čuditi s obzirom na to da se zna, a što su pokazala i sva ranija istraživanja, da Mrak Taritaš kod birača SDP-a jako dobro prolazi i da Glas i SDP jedni drugima ulaze u biračko tijelo. Nadalje, prije samo četiri godine upravo je SDP nudio Anku Mrak Taritaš, tada još uvijek članicu HNS-a, kao najbolju kandidatkinju za gradonačelnicu. Ušla je i u drugi krug i za svega 16 tisuća glasova izgubila od Milana Bandića. Ovog puta SDP je procijenio da mu Mrak Taritaš neće trebati, odnosno da njihov kandidat Klisović može i bez nje postići jako dobar rezultat, jer šefca Glasa, kako su komentirali, ionako više ne “nije teška” koliko je bila prije četiri godine. Je li bila riječ o krivoj procjeni koja bi ih mogla stajati i drugog kruga, znat će se vrlo brzo. Ankete upravo to već sada sugeriraju.

Slična je situacija bila i s Mirandom Mrsićem, šefom Demokrata. I on je, kako se neslužbeno možečuti, “koketirao” s vodstvom SDP-a o opciji zajedničkog izlaska na izbore prije nego što je istaknuo svoju kandidaturu, ali ni tu nije bilo volje da se nađe neko zajedničko rješenje. Sve to dovelo je do toga da ljevica u Zagrebu na izbore ide razmrvljena u tri bloka, a to bi moglo imati itekakvog utjecaja i na izbore za gradonačelnika i kod sastavljanja većine u Skupštini. Teoretski bi se lako moglo dogoditi da zbog ovakvih poteza u sastavljanju koalicija, u slučaju da Tomislav Tomašević postane gradonačelnik, njegovoj stranci Možemo u Skupštini bude nemoguće sastaviti većinu sa zastupnicima stranka od centra nalijevo.

Otvoreni za pregovore

Hoće li ove okolnosti i nelagoda koja je zavladala u stožeru SDP-a nakon posljednjih anketa možda dovesti do revizije pregovora s Glasom i Demokratima, odnosno je li moguće ujedinjenje tih triju stranaka mjesec dana pred izbore veliko je pitanje. Ali trenutačno nije bez osnove. U Demokratima neslužbeno kažu da su otvoreni za pregovore i sa SDP-om. U Glasu pak ne vjeruju da će do takvog poziva iz SDP-a doći, ali kažu da će se razgovoru uvijek odazvati.

Neki s kojima smo razgovarali u stožeru Joška Klisovića znakovito poručuju kako je svaki dogovor koji bi vodio k promjeni, ali s Joškom Klisovićem u gradu Zagrebu, u ovom trenutku dobrodošao.

