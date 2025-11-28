Presedan u Saboru: Sedam zastupnika najprije potpisalo, a onda ubrzo povuklo svoje potpise

Prije točno tjedan dana, prošlog petka, tijekom glasanja u Saboru dogodila se neobična situacija. O prijedlogu oporbene nezavisne zastupnice Marije Selak Raspudić da se Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dopuni novom regulacijom uporabe mobitela u obrazovnim institucijama, zastupnici i zastupnice SDP-a i Možemo! uopće se nisu htjeli izjasniti. Uzvratili su – neglasanjem. No što se tiče te inicijative Marije Selak Raspudiće izgleda da je to prošlotjedno glasanje u Saboru bila kulminacija priče koja ima još zanimljiviju pozadinu, a odnosi se na ono što se odigravalo prije mjesec dana. Naime, Selak Raspudić je još u studenom 2023. pokrenula cijelu tu inicijativu.

Kako reakcije nije bilo, odlučila je ubrzati stvar te je, da bi njen prijedlog konačno bio uvršten u dnevni red saborske rasprave, prošli mjesec odlučila učiniti ono što će to ubrzavanje i omogućiti – prikupiti 30 zastupničkih potpisa podrške. To joj je pošlo za rukom, o čemu je tijekom listopada javnost izvijestila na konferenciji za medije te je njen prijedlog odmah uvršten na dnevni red Sabora i o njemu se u Saboru raspravljalo, a prošlog petka i glasalo. A onda se doznalo da je Selak Raspudić predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću 30. listopada uputila dopis sa zahtjevom da od saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav zatraži očitovanje – smiju li se zastupnički potpisi koji su dati kao podrška nekoj inicijativi ili prijedlogu – naknadno povući.

Stoga smo se obratili zastupnici Selak Raspudić pitajući je li točno da je čelniku Sabora uputila neki dopis na temu datih pa povučenih zastupničkih potpisa, tražeći i očitovanje nadležnog saborskog Odbora. – Da, točno je da sam uputila zahtjev Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se očituje o povlačenju potpisa pojedinih saborskih zastupnika. Naime, zbog svega što se dogodilo prilikom pokušaja sabotaže moje zakonske inicijative koja se odnosi na regulaciju korištenja mobitela u školama dovedeni smo u apsurdnu i krajnje ponižavajuću situaciju da ćemo sada na Odboru za Ustav raspravljati o tome vrijedi li išta potpis saborskog zastupnika, što je pokazatelj koliko je zapravo degradiran Hrvatski sabor, naša krovna demokratska institucija. Stoga je ovo u prvom redu pitanje vjerodostojnosti i integriteta saborskih zastupnika.

Razumiju li oni što uopće potpis znači ili za njih ne vrijede ista pravila kao za obične smrtnike kad nešto potpisuju? Zamislite, primjerice, da potpišete kupoprodajni ugovor i sutra kažete da ste se, eto, predomislili. Pa koji bi sud prihvatio takvo obrazloženje? E pa mi smo tu praksu, s obzirom na to da ju je tajništvo Sabora prihvatilo kao važeću, uveli u najviše zakonodavno tijelo u zemlji. Jesu li oni bili prisiljeni potpisati moju inicijativu, jesam li ih zaskočila u mračnim saborskim hodnicima, jesu li bili neuračunljivi? – uzvratila je Selak Raspudić koju smo zamolili da potanko objasni o čemu zapravo govori, o čemu se tu radi.

– Prethodno nisam javno istupila jer nisam htjela da ova tema zasjeni samu inicijativu. Naime, pitanje kako sačuvati našu djecu od negativnog utjecaja mobitela i virtualne stvarnosti doista smatram ključnim, a za zakonsku regulaciju korištenja mobitela u školama borim se već dvije godine. Također, očekivala sam i da će se zastupnici ljevice do samog glasanja ipak predomisliti i podržati inicijativu. Prilikom glasanja o nekom zakonskom prijedlogu mi ionako ne glasamo o njegovom autoru, nego o sadržaju jer smo svi dio najvišeg zakonodavnog tijela i građani su nas izabrali da surađujemo u stvarima koje su od zajedničkog interesa. Vrijedi spomenuti i da je oproba, politički gledano, propustila rijetku priliku. Protiv ovog prijedloga glasao je samo 71 saborski zastupnik iz vladajuće većine. Da je oporba bila jedinstvena mogla je na njemu srušiti HDZ-ovu većinu. No, SDP i Možemo odbili su uopće glasati o ovom zakonskom prijedlogu.

To znači da nisu stisnuli nijedan gumb, ni "za", ni "protiv", ni "suzdržan". Ali su na istom glasanju prethodno uredno podržali i glasali "za" sve HDZ-ove zakonske prijedloge koji su im prihvatljivi, a tijekom glasanja o ovoj inicijativi "pravili su se mrtvi". Klub Možemo! je zabranio korištenje mobitela u školama u Zagrebu i nakon moje inicijative istu stvar uvrstio u svoj naknadno predan zakonski prijedlog. Čime se onda točno može opravdati izostajanje potpore mojoj inicijativi da samo dođe do drugog čitanja? Na tragu svega navedenog želim istaknuti nekoliko stvari. Prvo, klubovi SDP-a i Možemo! zajedno imaju 46 zastupnika, što znači da nijedna isključivo oporbena inicijativa ne može prikupiti dovoljan broj potpisa bez njihovog odobrenja. Odnosno, oni su u poziciji da "ucjenjuju" čitavu oporbu. Ova moja inicijativa zapravo je nevjerojatno uspjela, prikupila je potreban broj potpisa bez ijednog potpisa četiriju najvećih klubova u Saboru: HDZ-ova, DP-ova, SDP-ova i Možemo!, što pokazuje koliko je tema važna i ujedinjavajuća – kazala je nezavisna zastupnica tek se potom referirajući na sam čin zastupnika i zastupnica koji su 21. listopada svojim potpisima najprije podržali njenu inicijativu, da bi istog dana, nešto malo kasnije, te svoje već date potpise – povukli. A radi se o Daliji Orešković iz DOSiP-a, te SDP-ovcima: Ivani Marković, Ireni Dragić, Borisu Lalovcu, Mišelu Jakšiću, Denisu Kralju i Mati Vukušiću. U cijelu je priču, doznali smo potom, upletena i jedna saborska služba, kao i jedna ugašena, već godinama nepostojeća e-mail adresa.

– Klub SDP-a nije me osobno, usmenim ili pisanim putem, ni u jednom trenutku obavijestio o tome da želi povući potpise, što bi bilo očekivano postupanje jer sam ja, a ne tajništvo Sabora, formalni pokretač inicijative, odnosno osoba kojoj su zastupnici dali potpis. Imena dviju saborskih zastupnica koje su mi usmenim putem izrazile želju za povlačenjem potpisa – premda navedenu praksu smatram nedopustivom, što sam im i jasno dala do znanja – ipak sam sama prekrižila prije predaje inicijative jer se nisam htjela spuštati na razinu "forsiranja" ičije podrške – rekla je Selak Raspudić precizirajući da su te dvije zastupnice koje su najprije dale, ali onda usmeno povukle svoje potpise – Dalija Orešković te Ivana Marković. Prva je to zatim i pismeno formalizirala, dok je to da svi SDP-ovi zastupnici, uključujući i Ivanu Marković, svoje date potpise ipak povlače Selak Raspudić doznala od navedene saborske službe. No, izgleda da je i tu došlo do problema koji se odnosi na tu saborsku službu i jednu nepostojeću, odavno ugašenu e-mail adresu kluba nezavisnih zastupnika.

– Premda mi svakodnevno šalje mejlove na pravu adresu, baš sada, najednom, tajništvo Sabora "slučajno" je poslalo e-mail na krivu adresu i ja ni od njih nisam dobila obavijest da se potpisi SDP-ovih zastupnika žele povući. Stoga je moja zdravorazumska politička procjena da me klub SPD-a i tajništvo Sabora svjesno nisu obavijestili o povlačenju potpisa. Cilj tog postupanja bio je da me se dovede u stanje zablude da sam prikupila potreban broj potpisa, a da bi mi inicijativa naknadno mogla biti odbijena, što je i učinjeno nakon što sam ja već javno objavila na konferenciji za medije da sam prikupila potpise. Svrha takvog postupanja bila je da me se onemogući da budem nositeljica pozitivne inicijative koja se bavi zaštitom djece u digitalnom prostoru te da tu inicijativu politički preuzme ljevica. Odnosno, da citiram zastupnika stranke Možemo! koja nije htjela ni čuti o tome da supotpiše moju inicijativu: "Mi ćemo ići sa svojim inicijativama". Naime, da nisam uspjela prikupiti zamjenske potpise, a daleko je veća vjerojatnost bila da to neću uspjeti, nego da hoću, bila bih javno ponižena jer bih ispala nevjerodostojna, s obzirom na to da sam objavila da je inicijativa uspjela, a nije. Zbog činjenice da je tajništvo Sabora prihvatilo njihovo povlačenje potpisa, a moglo ga je i odbiti, ta je praksa i formalno učinjena prihvatljivom, zbog čega su svi saborski zastupnici za sve buduće inicijative dovedeni u stanje krajnje neizvjesnosti pa im se može dogoditi, kao što se meni dogodilo, da naknadno saznaju da im je propala inicijativa jer se netko na putu od sabornice do Kluba, eto, predomislio ili je sutradan ustao na krivu nogu. Čitav niz ustavnih i poslovničkih instituta povezan je s prikupljanjem potpisa saborskih zastupnika kako bi se stekli uvjeti za njihovo podnošenje, sazivanje izvanrednih sjednica Sabora, podnošenje interpelacija, postavljanje pitanja povjerenja Vladi, ministrima... – pojašnjavala je Selak Raspudić kakve sve i do kuda sve mogu dosegnuti posljedice ovoga što se sad dogodilo.

– Zbog svega navedenog smatram da je od javnog interesa da se Odbor za Ustav o svemu očituje, ali i da javnost sazna kakve se sve zakulisne igre igraju u pozadini saborskih rasprava, a čiji akteri nisu samo političari, nego i pojedinci iz saborskih stručnih službi koji bi trebali biti neutralni. Trgovina potpisima i političkom potporom postala je, nažalost, uobičajena praksa i u Hrvatskom saboru i u hrvatskoj politici općenito. Tako se trenutačno javno trguje "našima" i "vašima" na Vrhovnom sudu i u diplomaciji, a u Hrvatskom saboru SDP i Možemo! zajedno s HDZ-om trguju ustavnim sucima. Oni koji ne pristaju na tu igru, koji se nisu svrstali u jedan od dva tabora, stoje na vjetrometini, označeni su kao "mimosvit" i obje strane daju sve od sebe da ih zatru. Ja se sigurno neću povinuti niti pristati na ovakva spletkarenja. Svoje političko djelovanje započela sam rečenicom kako želim da se Hrvatskom saboru vrati dostojanstvo, zbog čega sam predložila i vrlo konkretnu cjelovitu reformu rada Hrvatskog sabora za čije sam se predlaganje izborila na Ustavnom sudu. Na tom tragu, razotkrivanje istine hrvatskim građanima o radu Hrvatskog sabora može biti katarzično i korak u pravom smjeru raščišćavanja hrvatske političke scene razabiranjem kakvi su doista njihovi politički predstavnici kada se svjetla reflektora ugase – završno je poručila Selak Raspudić koja nam je ustupila i svu dokumentaciju kojom potkrepljuje izrečeno, uz odobrenje da sve to i objavimo.

Valja dodati još i to da su nakon iznenadnog i neočekivanog povlačenja potpisa sedmero navedenih oporbenih zastupnica i zastupnica, naknadnim davanjem svojih potpisa podrške njenu inicijativu na neki način "spasili", omogućivši da ona ipak brže dođe na dnevni red Sabora, petorica drugih zastupnika: Dubravko Bilić (NPS), Predrag Štromar (HNS), Veselko Gabričević (HSU), Furio Radin (NZ) i Loris Peršurić (IDS).

Nakon što nam je Selak Raspudić iznijela svoju stranu ove priče, zamolili smo da se o svemu očituju i oni koji su također dio te priče. Stoga smo i Daliju Orešković i Klub SDP-a upitali – zašto je došlo do iznenadnog povlačenja već datih zastupničkih potpisa.

Prilažući fotografiju koja pokazuje da je prijedlog dopune zakona Marije Selak Raspudić, o regulaciji uporabe mobitela u školama, prošlog petka odbijen s 71 glasom, dok ga je podržalo samo 14 zastupnika, a nitko nije bio suzdržan, Dalija Orešković je obrazložila povlačenje svog potpisa.

– Ponekad slika govori više od tisuću riječi. Možda je Marija Selak Raspudić shvatila poruku, možda i nije, ali sigurno je izgubila kolegijalnu podršku koja je postojala u redovima opozicije. I pitanje je na čije potpise bi mogla računati ubuduće. Naime, prema Poslovniku moguće je dati jedan potpis mjesečno za neku oporbenu inicijativu. Stoga je nužan određeni dogovor, kolegijalnost i međusobno uvažanje, jer bez toga ostajemo bez prilike da se naše teme uvrste u rasprave. Iz tog razloga obično se prije prikupljanja potpisa razgovara s kolegama. U ovom slučaju dala sam potpis Mariji Selak Raspudić u dobroj vjeri, a naknadno sam saznala da zapravo nije razgovarala s drugima oko toga koja i čija će se inicijativa prikupljanjem oporbenih potpisa staviti u raspravu. Nije bilo dogovora pa je to po mom sudu bilo ne fer prema kolegama. Upozorila sam, ili bolje rečeno, pokušala sam naknadno na to upozoriti i samu Mariju Selak Raspudić, no nije to uvažila. Rezultat se vidio na glasanju. Osim desnih političkih stranaka koje su podržale njezin prijedlog i HDZ-a koji je bio protiv, ostali se nisu uključili u glasanje – kazala nam je Orešković.

Što je pak navelo šest zastupnica i zastupnika SDP-a da se odjednom predomisle oko svojih potpisa doznali smo iz odgovora pristiglog iz zastupničkog Kluba SDP-a. Zanimalo nas je i smatraju li zastupnici i zastupnice SDP-a da je već dati potpis podložan naknadnoj proizvoljnosti i predomišljanju te se može povući u bilo kojem trenutku bez ikakvog obrazloženja, kao i je li točno da je pismena obavijest o povlačenju potpisa poslana na već godinama ugašenu e-mail adresu Kluba nezavisnih zastupnika, i kako se tako nešto uopće moglo dogoditi. Dio pitanja ostao je ipak bez odgovora.

"Klub zastupnika SDP-a postupio je odgovorno i u skladu s praksom Sabora te je, unatoč tome što za ovakve situacije ne postoji jasno propisana procedura, u najkraćem mogućem roku obavijestio sve relevantne saborske instance o povlačenju potpisa, uključujući predsjednika Hrvatskoga sabora, tajništvo Sabora i tajnicu plenarne sjednice. Nakon toga su i sami zastupnici pojedinačno uputili svoje obavijesti, kako bi dodatno osigurali potpunu transparentnost i urednost postupka. Sve tehničke radnje provedene su isključivo s ciljem da se informacija pravovremeno dostavi nadležnim službama, pri čemu je Klubu bilo važno da postupak bude jasno komuniciran i uredno proveden na svim razinama, što je i ostvareno", stoji u odgovoru Kluba SDP-a.

Obratili smo se i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću upitavši ga je li zatražio mišljenje Odbora za Ustav mogu li saborski zastupnici i u kojim okolnostima povući svoje već date potpise na službene zastupničke inicijative, što on misli o takvim situacijama, odnosno o tome da zastupnici u roku jednog dana najprije daju svoj potpis podrške nekoj zastupničkoj inicijativi, a onda ga nešto malo kasnije istog dana - povuku, i to bez obrazloženja, je li nešto takvo već i prije događalo ili je ovo presedanski slučaj te smatra li da bi se ovo pitanje trebalo urediti saborskim Poslovnikom kako bi se ovakve situacije ubuduće izbjegle i kako bi zastupnički potpis imao veću i obvezujući vrijednost.

Umjesto Jandrokovića javio nam se predstojnik njegova ureda Matej Brečić – Čim smo smo zaprimili dopis zastupnice Marije Selak Raspudić proslijedili smo ga Odboru za Ustav Poslovnik i politički sustav s obzirom na to da je njegova nadležnost pratiti provedbu saborskog Poslovnika. Sličan dopis uputili smo i tajništvu Sabora od kojeg smo zatražili očitovanje vezano uz pitanje o stručnoj službi i slanju obavijesti na nevažeću e-mail adresu. Tajništvo se očitovalo i iz njegova očitovanja proizlazi da je tajništvo demantiralo navode zastupnice Selak Raspudić – kazao nam je Matej Brečić dodajući da očitovanje nadležnog Odbora još nije stiglo.

A na gotovo ista, maloprije navedena pitanja, uz dodano – hoće li Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspraviti ovaj slučaj te se izjasniti mogu li saborski zastupnici i u kojim okolnostima povući svoje već date potpise na službene zastupničke inicijative, zatražili smo odgovor i od Ivana Malenice (HDZ), predsjednika nadležnog saborskog Odbora.

"Možemo potvrditi da je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav zaprimio zahtjev zastupnice Marije Selak Raspudić za očitovanjem Odbora. Sukladno proceduri navedeni zahtjev će se raspraviti na sjednici Odbora koji će donijeti svoje mišljenje o navedenom pitanju, a koje će biti javno dostupno. Stajališta i odluke Odbora ne želimo prejudicirati", ovako nam je Odbor za Ustav odgovorio preko saborske službe za medije