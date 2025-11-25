Naši Portali
Opasne WhatsApp i Snapchat grupe

Roditeljima stiglo upozorenje iz zagrebačkih škola: Učenici u grupama dijele seksualne fotografije, sadržaji su stravični

25.11.2025.
u 11:45

Ravnatelj škole pozvao je roditelje da odmah provjere dječje mobitele i isključe djecu iz svih grupa koje nisu pod njihovim nadzorom. „Sva edukacija i upozorenja su beskorisna ako roditelji ne preuzmu kontrolu. Situacija s mobitelima je eskalirala“, naglašava ravnatelj.

Roditelji nekoliko zagrebačkih osnovnih škola primili su ovih dana dramatično upozorenje zbog zabrinjavajućeg internetskog trenda među djecom. Škole izvještavaju da se dio učenika uključuje u WhatsApp grupu pod nazivom “Ljudeki”, u kojoj se razmjenjuje iznimno uznemirujući i neprimjeren sadržaj namijenjen odraslima.

Prema informacijama koje je dobilo više školskih vijeća roditelja, djeca unutar te grupe dijele eksplicitne seksualne materijale, nacistička obilježja i fotografije brutalnog nasilja, uključujući slike raskomadanih tijela. Ravnatelji su zato pozvali roditelje na pojačani oprez i nadzor nad aktivnostima djece na mobitelima. Kako doznaje Dnevnik.hr, upozorenje je na nekoliko škola preneseno putem predstavnika roditelja koji su prisustvovali sjednicama vijeća. Jedna majka, koja je zaprimila obavijest, rekla je da je “zaprepaštena” sadržajem koji djeca mogu vidjeti.

„Moje je dijete još u nižim razredima i nema mobitel, ali starija djeca itekako mogu doći do takvih grupa. To mi je bilo iznimno zastrašujuće i mislim da i drugi roditelji trebaju znati što se događa“, izjavila je majka. Upozorila je i da mnogi roditelji nisu svjesni mogućnosti prijave neprimjerenog sadržaja na WhatsAppu, dok škole najavljuju dodatni rad s učenicima o sigurnosti na internetu.

Prema dostupnim informacijama, problem nije ograničen samo na Zagreb. Roditelji škole u jednom mjestu blizu Zagreba također su primili upozorenje ravnatelja, a sadržaj se, navodi se, dijeli i putem Snapchata.

Kako navodi Dnevnik.hr, u poruci upućenoj roditeljima stoji da se u tim grupama pojavljuju „gnjusni i opasni materijali koji mogu ozbiljno ugroziti djecu“, kao i da se u grupama nalaze nepoznate odrasle osobe. Ravnatelj škole pozvao je roditelje da odmah provjere dječje mobitele i isključe djecu iz svih grupa koje nisu pod njihovim nadzorom. „Sva edukacija i upozorenja su beskorisna ako roditelji ne preuzmu kontrolu. Situacija s mobitelima je eskalirala“, naglašava ravnatelj.

Ključne riječi
upozorenje škola Učenici

Komentara 1

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
12:02 25.11.2025.

Ja sam 80 a kad sam išel u osnovnu školu i bil u foto sekciji smo isto imali neke slike sa takvim sadržajem. Dobro jutro

Kupnja