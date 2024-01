Kakav temperaturni šok! Nakon debelih minusa, stiže velika promjena vremena

Početkom tjedna temperature su padale čak i ispod -10 °C, a danas nas očekuje znatno toplije vrijeme. Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), vrijeme će danas u većini krajeva biti djelomice sunčano, u Dalmaciji prijepodne i vedro. U središnjim i istočnim predjelima bit će promjenljivo oblačno, mjestimice uz malo kiše, uglavnom u Međimurju, Podravini i Baranji. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla.

Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju prolazno jak, a u Dalmaciji će umjerena do jaka bura postupno slabjeti i popodne okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će od 8 do 12, na Jadranu od 11 do 15 °C.

Jutros u 7 sati najniža temperatura zabilježena je u Slavonskom Brodu gdje je bilo -3.8 °C. U Crnom Lugu bilo je -3,2 °C, Gospiću -2,6 °C, Pazinu -2,3 °C, a Samoboru i Otočcu -2,2 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ je za danas zbog vjetra izdao žuta upozorenja, koja vrijeme opisuju kao potencijalno opasno, za područje srednje i južne Dalmacije te dubrovačku regiju.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

VEZANI ČLANCI:

U nastavku tjedna, kako navodi HRT, vrijeme se neće znatnije mijenjati. "U četvrtak i petak u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz mogućnost za ponegdje malo kiše, a u subotu pretežno sunčano. Ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu pretežno sunčano i danju razmjerno toplo. No, u četvrtak na sjevernom dijelu mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u petak će na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će jačati i u subotu se proširiti na cijelu obalu.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

VIDEO Riječki policajci zapeli u snijegu između Grobnika i Platka