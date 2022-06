Preokret u Madridu: Erdogan odustao od blokiranja Finske i Švedske, sad im je otvoren put u NATO!

Kandidati za pridruživanje NATO-u Finska i Švedska prevladale su ključnu prepreku nakon što je Turska pristala na pregovorima o članstvu.

Turska će podržati pozivanje dviju nordijskih zemalja u vojni savez, dok će detalji biti objavljeni na summitu koji je započeo u utorak u Madridu, navodi se u priopćenju Finske.

Finski predsjednik Niinisto rekao je da je do pomaka došlo nakon što su tri zemlje potpisale zajednički memorandum "kako bi pružile svoju punu potporu protiv prijetnji za sigurnost njihovih zemalja" nakon sastanka na summitu NATO-a u Madridu.

Ankara je zadovoljna obećanjima Finske i Švedske u pogledu svojih sigurnosnih razloga, rekao je dužnosnik koji je htio ostati anoniman, prenosi Bloomberg.

O ovoj vijesti se oglasio i britanski premijer Boris Johnson.

''Ovo su odlične vijesti za početak NATO summita. Članstvo Švedske i Finske učinit će naše savezništvo jačim i sigurnijim'' napisao je.

Fantastic news as we kick off the NATO Summit.



