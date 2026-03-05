Premuim Chicken iznenađen odbijenicom Ministarstva zaštite okoliša

Renaissance Capital grupa upoznata je s donošenjem i sadržajem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojim se obustavlja postupak izdavanja rješenja o studiji utjecaja na okoliš projekta izgradnje tvorničkog kompleksa na području Sisačko-moslavačke županije. Za našu grupu donošenje odluke ovakvog sadržaja je veliko iznenađenje i po našem shvaćanju predstavlja potpuni otklon od dosadašnjeg tijeka postupka, svega onoga što nam je u njemu sugerirano te dokumentaciji koja je činila spis predmeta - priopćili su jutros iz Renaissance Capitala, nakon što je resorno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo rješenje kojim se obustavlja postupak Studije utjecaja na okoliš za projekt tvornice Premium Chicken Company (PCC) za preradu 84 milijuna pilića godišnje u Sisku. Na taj način zaustavljen je i daljni postupak ishođenja dozvola za gradnju, jer bez važeće Studije projekt, koji proteklih tjedana diže buru u javnosti, može ići dalje.

U obrazloženju rješenja Ministarstva nevedeno je, naime, da projekt nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno s Prostornim planom Grada Siska, Generalnim urbanističkim planom Siska te Urbanističkim planom uređenja industrijske zone Sisak-jug. Stoga je zaključeno da, zbog neusklađenosti s tim dokumentima, više ne postoji pravna osnova za nastavak postupka procjene utjecaja na okoliš.

Grad Sisak dostavio je Ministarstvu dokumentaciju iz koje proizlazi da je investitor tražio izmjene prostornih planova, između ostalog i izmještanje trase pruge koja prolazi kroz zemljište, uklanjanje planirane prometnice, mogućnost gradnje pročistača te gradnja pomoćnih objekata visine do 33 metra. Budući da su prostorni planovi na snazi i da Grad ne namjerava provesti tražene izmjene, Ministarstvo je uvažilo takve navode i obustavilo postupak. A vijest je stigla isti dan nakon što su jučer iz Premium Chicken Companyja (PCC) u vlasništvu holdinga Renaissance Capital na press konferenciji objavili kako njihov projekt vrijedan 608 milijuna eura ide dalje unatoč neistinama, malicioznih tvrdnjama i lažnim iskazima vezanim uz projekt, za što su kao glavne krivce optužili Možemo i Most.

- U ovom trenutku naša grupa ne može isključiti mogućnost da ovakva odluka dijelom može biti rezultat i atmosfera koje su pojedini dionici kreirali u vezi projekta u zadnje vrijeme. Renaissance Capital grupa ovim putem izražava svoje uvjerenje u održivost, društvenu korist i primjerenost projekta izgradnje peradarske farme u svim njegovim segmentima te će nastaviti s aktivnostima koje su potrebne za njegovu realizaciju - kažu iz holdinga Ukrajinca Andrii Matiukhe. Nadaju se, tvrde, da će im tijekom daljnjeg postupka biti omogućen tretman kojega u Republici Hrvatskoj uživaju svi drugi investitori. Nakon što prouče sadržaj odluke Ministarstva zaštite okoliša, Renaissance Capital grupa će o svojim stajalištima detaljnije izvijestiti javnost i nadležne organe, poručili su.