Hrvatske ne odustaje od povratka INA-e, ministar Šušnjar: 'Naša ponuda je na stolu, moguć je dogovor s MOL-om'

Unatoč obvezi isplate 286 milijuna dolara MOL-u, Hrvatska traži mirno rješenje spora i ne odustaje od mogućeg otkupa INA-e, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Uz odnose s mađarskom kompanijom komentirao je i razvoj nuklearne energije, plinsku interkonekciju te velike investicije u energetici.

Ministar Ante Šušnjar istaknuo je u razgovoru za Dnevnik HTV-a da Vlada već poduzima konkretne korake kako bi omogućila razvoj nuklearne energije u Hrvatskoj. "Iskreno se nadam i radim sve na tome da Hrvatska gradi te elektrane. Međutim, mi prije svega stvaramo pravni okvir", rekao je Šušnjar. Dodao je da je konačni prijedlog zakona već upućen u Hrvatski sabor te da slijedi izrada akcijskog plana i programa razvoja nuklearne energije u civilne svrhe. "To nije ideološko pitanje, to je strateško pitanje, to je pitanje suverenosti", naglasio je ministar podsjetivši da je tema nuklearne energije prije izazivala skepsu u dijelu javnosti, dok danas dobiva sve veću podršku. Govoreći o konkretnim modelima, Šušnjar nije isključio nijednu opciju. Zagovara kombinirani pristup.

Govoreći o projektu Pantheon, odnosno mogućoj izgradnji podatkovnog centra u Topuskom vrijednom oko 50 milijardi eura, ministar je istaknuo kako takve investicije potvrđuju jačanje investicijskog potencijala Hrvatske. "To je pokazatelj da se Republika Hrvatska značajno podigla na karti kao zemlja za investicije. To ne dokazuje samo ovaj projekt, nego i niz drugih stranih ulaganja koja se događaju posljednjih nekoliko godina", rekao je. Dodao je kako država vidi korist u takvim projektima, ali i da ključna odgovornost ostaje na investitorima. Na investitorima je da pokažu o čemu se radi, a mi smo tu da im pomognemo u svemu što je potrebno. Naglasio je i da se razvoj takvih projekata uklapa u širu industrijsku strategiju države.

Ministar se osvrnuo i na obvezu Hrvatske da MOL-u isplati 286 milijuna dolara odštete zbog tzv. plinskog biznisa, naglasivši da država koristi sve raspoložive pravne mogućnosti, ali i paralelno vodi razgovore o mirnom rješenju spora. "Mi koristimo sve pravne mogućnosti koje su nam na raspolaganju, postoje još određene. Međutim, moram reći da u zadnje vrijeme imamo vrlo konstruktivne razgovore s MOL-om oko rješavanja ovog otvorenog pitanja", rekao je Šušnjar. Istaknuo je kako postoji realna mogućnost da se spor riješi nagodbom prije nego što se iscrpe svi pravni mehanizmi. "Nadam se da ćemo i prije iskorištenja svih pravnih mogućnosti naći zajednički jezik s MOL-om i to riješiti na miran način, određenom nagodbom. Kako stvari sada stoje i kako razgovori idu, ja vjerujem u to, jer su dosta konstruktivni i složili smo se oko dosta stvari", dodao je. Naglasio je da je riječ o složenim pitanjima koja zahtijevaju vrijeme i intenzivne pregovore. "To su značajne stvari koje iziskuju jako puno razgovora, ali vjerujem da u bliskoj budućnosti to možemo završiti dogovorom, u svrhu izgradnje boljih odnosa", rekao je.

Ministar očekuje i poboljšanje političkih odnosa s Mađarskom nakon promjene vlasti, što bi moglo dodatno olakšati rješavanje otvorenih pitanja. "Vjerujem u bolje odnose koje očekujemo na političkom nivou s dolaskom nove administracije, koja je i sama naznačila drugačiji pristup", rekao je. Govoreći o mogućem otkupu dionica INA-e, istaknuo je da hrvatska ponuda i dalje postoji, ali pod jasnim uvjetima. "Naša ponuda za otkup dionica INA-e je na stolu, međutim ona mora biti po komercijalnim uvjetima. Mi moramo odgovorno raspolagati sredstvima naših građana", naglasio je. Dodao je kako se referentne vrijednosti mogu usporediti s nedavnim transakcijama u regiji. "Jedna slična transakcija događa se u Srbiji i to su otprilike pariteti o kojima možemo razgovarati. To su vrlo slične kompanije i tržišta, dok ono što je dosad bilo na stolu nije bilo prihvatljivo. Ja sam uvijek optimist i nadam se boljim odnosima i rješavanju svih otvorenih pitanja", poručio je Šušnjar.