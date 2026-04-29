Medikol uzvratio Kekin: 'Ne dugujemo KBC-u Rijeka, uložili smo 734 tisuće eura vlastitog novca u bolnicu'

Iz Poliklinike Medikol odbacili su u srijedu tvrdnje saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin o dugu prema KBC Rijeka i naglasili da su u prostore bolnice uložili vlastite 734 tisuće eura te da je riječ o investiciji koja je omogućila pacijentima regionalno dostupan PET/CT uređaj. "Ova ulaganja nisu 'navodna' kako tvrdi Ivana Kekin, već predstavljaju stvarnu investiciju koja je omogućila da pacijenti Rijeke i Kvarnera imaju regionalno dostupan PET/CT uređaj znatno prije nego što je spomenuta politička platforma ustanovila kako je zdravstvena zaštita važna tema za hrvatsku javnost", naveli su iz Medikola reagirajući na konferenciju za novinare stranke Možemo!.

Tvrdnje Kekin o poslovanju Madikola ocijenili su netočnima, manipulativnima i zlonamjernima i istaknuli da su uložili vlastiti novac te da je prijeboj svih međusobnih potraživanja s riječkom bolnicom dogovoren sporazumom, u skladu sa zakonom. Ističu da su se vodili preporukama medicinske struke i postupali prema uputama svojih javnih partnera, ispunjavajući sve uvjete zakupodavca. "Na temelju suglasnosti HZZO-a od 18. ožujka 2009. sklopljen je Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji između KBC-a Rijeka i Medikola, s ciljem unapređenja dijagnostičkih kapaciteta i razvoja nuklearne medicine“, dodaju.

Naglašavaju da je prije ulaska u tada neadekvatan prostor bolnice bilo potrebno uložiti znatna sredstva, kao i da je to potvrđeno nalazima Državne revizije i nagodbom. Objašnjavaju da je nakon isteka prvog desetogodišnjeg ugovora i nalaza Državne revizije, KBC Rijeka raspisao natječaj s jasnim uvjetima te da je 2021. ta bolnica donijela odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za poslovni prostor, na koji se javio Medikol i temeljem koje je plaćan zakup. U 2025. je raspisan novi natječaj na kojem je Medikol odabran, sklopljen je ugovor s KBC-om Rijeka te uredno podmiruje sve svoje obveze. Navode i kako je neovisni vještak utvrdio da je Medikol uložio 734.130 eura u adaptaciju temeljem priložene dokumentacije, od čega 317.150 eura u prostore koje koristi isključivo KBC Rijeka, prostor tehničke službe, praonice rublja, predprostor dizala.

10.2.2026.., Rijeka - Zgrada na cijem se prizemlju nalazi poliklinika Medikol u sklopu Kbc-a Rijeka. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sporazumom je, kažu, dogovoreno prebijanje troška režija s troškom adaptacije prostora kojeg koristi isključivo KBC Rijeka, dok troškovi adaptacije prostora kojeg u zakupu koristi Medikol nisu bili predmet prebijanja. "Nakon što je vještak podvukao crtu, ispostavilo se da je Medikol 72.399 eura u plusu prema KBC-u Rijeka, a Medikol uredno podmiruje sve svoje obveze prema toj bolnici“, kažu. Iz Medikola poručuju kako ta poliklinika u svom djelovanju nije nanijela štetu ni KBC-u Rijeka ni pacijentima, nego je riječka bolnica dobila trajno uređene prostore i prihod od zakupa, dok su pacijenti dobili pravodobnu PET/CT dijagnostiku bez lista čekanja, po cijeni koju određuje HZZO i jednaka je za javne i privatne pružatelje zdravstvenih usluga.