Trump nakon kritiziranja Merza poručio: 'Razmatramo smanjenje vojnih snaga u Njemačkoj'

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da njegova administracija razmatra moguće smanjenje broja američkih vojnih snaga stacioniranih u Njemačkoj, dodajući da će odluka uskoro biti donesena. "Sjedinjene Države proučavaju i razmatraju moguće smanjenje broja vojnih snaga u Njemačkoj, a odluka će biti donesena vrlo brzo“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trumpova izjava uslijedila je nakon njegove kritike njemačkog kancelara Friedricha Merza u utorak zbog rata u Iranu, dan nakon što je Merz rekao da Iranci ponižavaju SAD-e u pregovorima o njegovom okončanju. Trumpova administracija također je više puta oštro kritizirala mnoge članice NATO-a zbog toga što nisu pomogle u američko-izraelskom ratu protiv Irana, uključujući i kritike nekih zbog toga što nisu poslale svoje mornarice kako bi pomogle u otvaranju Hormuškog tjesnaca.

SAD je imao nešto više od 68.000 aktivnih vojnih osoba trajno raspoređenih u svojim prekomorskim bazama u Europi od prosinca 2025., pokazuju podaci američkog Centra za podatke o obrambenoj radnoj snazi ​​(DMDC). Više od polovice - oko 36.400 - nalazi se u Njemačkoj. To je djelić od 250.000 američkih vojnika koji su tamo bili stacionirani 1985., prije pada Berlinskog zida i kraja Hladnog rata.