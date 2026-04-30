SAVJET IZ PRVE RUKE

Je li ovo rješenje za njegov bijes? 'Radio sam za Trumpa, evo što bi svjetski čelnici trebali učiniti ako se s njim sukobe'

Boltonov savjet dolazi u trenutku kada Trump pokazuje sve veću netrpeljivost prema Europi, posebno zbog svojih skeptičnih stavova prema NATO-u i američkim izdacima za savez u odnosu na europske članice

John Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa i bivši američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima, dao je konkretan savjet svjetskim liderima koji se nađu u sukobu s američkim predsjednikom. Prema Boltonu, jedan od najboljih načina da se Trumpa "umiri" jest iskoristiti monarhije, pozvati ga na državni posjet kralju ili kraljici. Bolton je to izjavio u podcastu The Royals lista The Times, upravo dok je britanski kralj Charles III. u prvom državnom posjetu Sjedinjenim Državama.

"Savjetovao sam drugim zemljama koje imaju monarhe da, ako upadnu u nevolju s Trumpom, trebaju ga pozvati na državni posjet kako bi se susreo s njihovim kraljem ili kraljicom", rekao je Bolton. "Vidjet ćemo hoće li se to proširiti i izvan Ujedinjenog Kraljevstva, nisam siguran. Uspjelo je s japanskim carem, kada je Trump tamo bio u državnom posjetu dok sam radio u Bijeloj kući", kazao je. 

Boltonov savjet dolazi u trenutku kada Trump pokazuje sve veću netrpeljivost prema Europi, posebno zbog svojih skeptičnih stavova prema NATO-u i američkim izdacima za savez u odnosu na europske članice. To je natjeralo svjetske lidere da traže načine kako umiriti Trumpa, ali i pripreme za mogućnost da Amerika više ne bude jamac njihove sigurnosti. Zemlje poput Španjolske, Nizozemske, Danske, Norveške, Švedske i Belgije mogle bi tako imati “dodatnu kartu” u rukavu, navodi se.

Posjet kralja Charlesa i kraljice Camille SAD-u dolazi manje od godinu dana nakon Trumpova državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, koji je britanski premijer Sir Keir Starmer opisao kao “bez presedana”. Upravo takvi posjeti, prema Boltonu, mogu biti ključni u odnosima s Trumpom.

Istodobno, novo istraživanje Ipsosa pokazalo je da gotovo polovica Britanaca (48 %) više ne vjeruje u postojanje tzv. “posebnog odnosa” između UK-a i SAD-a. Direktor Ipsosa Gideon Skinner istaknuo je značajan pad povjerenja u taj odnos, posebno nakon početka sukoba u Iranu. "Britanski stavovi prema odnosu s SAD-om drastično su se pogoršali u posljednjih 12 mjeseci. Javno mišljenje o Charlesovu posjetu je podijeljeno, a četiri od deset Britanaca misli da neće imati gotovo nikakav utjecaj”, rekao je Skinner.

Unatoč tome, trećina Britanaca, posebno birači Konzervativaca i Reform UK-a, ipak gaji nadu da bi kraljevski posjet mogao pozitivno utjecati na odnose. Ovaj Boltonov savjet ponovno ističe koliko Trumpov stil vladanja utječe na globalnu diplomaciju i kako se europske monarhije mogu iskoristiti kao diplomatsko oruđe u odnosima s Washingtonom, piše Express.

