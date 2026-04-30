Lokaliziran požar na Braču

Požar u predjelu naselja Ložišća na Braču, koji je izbio u četvrtak poslije podne, loakliziran je u večernjim satima ali je skupina od 15 vatrogasaca ostala dežurati na požarištu cijelu noć, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog centra u Split

."Odlučeno je da pet vozila i 15 vatrogasaca ostanu dežurati na požarištu cijelu noć nakon što jelokaliziran oko 20 sati," rekli su Hini u Vatrogasnom centru. U požaru je opožareno šest hektara niskog raslinja, šume i makije ali vatra nije prijetila kućama niti stambenim objektima. U gašenju je bilo angažirano 14 vozila i 33 vatrogasca s otoka Brača .