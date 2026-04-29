Bahata poduzetnica gradila tri puta u zaštićenoj zoni

Nevjerojatna bahatost bespravnih graditelja ima i svoj policijski dosje – barem u slučaju poduzetnice iz Rovinja koja je pokazala dosljednost u kršenju zakona. Naime, iz PU istarske naveli su slučaj kolega iz Rovinja koji su dovršili kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakinjom i utvrdili sumnju da je počinila tri kaznena djela protupravne gradnje.

– Osumnjičena je od travnja 2021. do kolovoza 2025. izvan građevinskog područja, odnosno na prostoru zaštićenog dijela prirode, kao investitor, ali i kao odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi poslovima gradnje, započela s gradnjom betonske podloge i prizemnog objekta s popratnom infrastrukturom. Nakon što je nadležni inspektorat zabranio daljnju gradnju, 40-godišnjakinja je od prosinca prošle godine započela betoniranje podloga i izgradnje građevine i ogradnog zida, a naložila je i izgradnju sustava odvodnje koji su nepropisno građeni na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na zaštićenom području prirode – pojasnili su slučaj iz istarske policije.

Žena je zaradila kaznenu prijavu; osobno i kao čelna osoba građevinske tvrtke. Nažalost, u tome nije među rijetkima. Rovinjska je policija do sada kazneno prijavljivala zbog gradnje u zaštićenom obalnom pojasu ili šumskom terenu više bespravnih investitora, kako domaćih tako i stranaca. Lani, primjerice jednog Talijana, prije dva mjeseca Austrijanca koji je unutar granica zaštićenog obalnog područja mora, prostora pod posebnim režimom zaštite, u razdoblju od 30. prosinca 2023. do 30. siječnja 2025. godine neovlašteno raskrčio šumu, a potom započeo gradnju stambenog objekta.

Po novom zakonu, ovakvo kršenje Zakona o gradnji, posebno kada je u pitanju bespravna gradnja na zaštićenom dijelu prirode i to još na državnoj zemlji, a ne vlastitoj, investitora može odvesti u zatvor. Istarski političari godinama traže da se ozakone strože kazne, ali i da se ovakvo bahato ponašanje može kazniti i zatvorskom kaznom kako bi borba s bespravnom gradnjom imala veći efekt.