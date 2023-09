Preminuo viceadmiral Zdravko Kardum, bivši zapovjednik Hrvatske ratne mornarice

Bivši zapovjednik Hrvatske ratne mornarice (HRM) viceadmiral Zdravko Kardum umro je u ponedjeljak u Splitu nakon kratke i teške bolesti, potvrđeno je to u HRM- u. Rođen je 25. veljače 1953. godine u Nuniću, u općini Kistanje u Šibensko-kninskoj županiji.

Prije stupanja u HV u bivšoj JNA je tri godine radio kao specijalist za protubrodske rakete, a bio je i zapovjednik raketno-topničkog brodskog odjeljka, zamjenik zapovjednika na brodovima klase Rade Končar.

VEZANI ČLANCI:

Uz to je bio i zapovjednik PZO sustava, zapovjednik raketno-topničkog brodskog odjeljka i zamjenik zapovjednika na fregatama Koni klase. Kasnije je postao i zapovjednik na fregatama Koni nakon čega je napustio JRM, te se dragovoljno priključio Hrvatskoj vojsci.

Zdravko Kardum je bio hrvatski viceadmiral u mirovini i bivši zapovjednik Hrvatske ratne mornarice i to od 31. prosinca 2002. do 19. ožujka 2007. godine. Bio je i zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske u vremenu od 12. ožujka 2008. do 3. kolovoza 2011. godine..

Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti i Redom hrvatskog trolista. Zahvaljujući njemu za vrijeme Domovinskog rata se organizirala obrana grada Splita.

Video: Preminuo je general Anton Tus, prvi načelnik Glavnog stožera HV-a