Trump smijenio 'ICE Barbie': Zna se i tko će je zamijeniti

Predsjednik Donald Trump objavio je odluku o razrješenju Kristi Noem s dužnosti ministrice za unutarnju sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Noem, koja je imala ključnu ulogu u provođenju Trumpove imigracijske politike, na toj će poziciji zamijeniti republikanski senator Markwayne Mullin.

U objavi na platformi Truth Social Trump je pohvalio dosadašnji rad Kristi Noem, istaknuvši da je tijekom mandata ostvarila niz značajnih rezultata. Nakon odlaska s ministarske funkcije, Noem će preuzeti novu ulogu posebne izaslanice za inicijativu „The Shield of the Americas“, koju je Trump predstavio kao novu sigurnosnu strategiju usmjerenu na zapadnu hemisferu.