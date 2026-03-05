Naši Portali
KRISTI NOEM

Trump smijenio 'ICE Barbie': Zna se i tko će je zamijeniti

Kristi Noem
Foto: Reuters
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
05.03.2026.
u 20:17

U objavi na platformi Truth Social Trump je pohvalio dosadašnji rad Kristi Noem, istaknuvši da je tijekom mandata ostvarila niz značajnih rezultata

Predsjednik Donald Trump objavio je odluku o razrješenju Kristi Noem s dužnosti ministrice za unutarnju sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Noem, koja je imala ključnu ulogu u provođenju Trumpove imigracijske politike, na toj će poziciji zamijeniti republikanski senator Markwayne Mullin.

U objavi na platformi Truth Social Trump je pohvalio dosadašnji rad Kristi Noem, istaknuvši da je tijekom mandata ostvarila niz značajnih rezultata. Nakon odlaska s ministarske funkcije, Noem će preuzeti novu ulogu posebne izaslanice za inicijativu „The Shield of the Americas“, koju je Trump predstavio kao novu sigurnosnu strategiju usmjerenu na zapadnu hemisferu.
SAD Donald Trump Kristi Noem

Komentara 1

Pogledaj Sve
PO
Poletarac101
20:46 05.03.2026.

😂😂Smjenjuje sam sebe po potrebi...

