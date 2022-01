Ravnatelj KBC-a Split o preminuloj zaposlenici: Ne možemo reći da postoji veza s cijepljenjem

Od svih bolesnika koji se trenutačno liječe u KBC-u Split, njih 24 posto ima COVID-19, kazao je ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović te dodao kako je riječ o 226 pacijenata. Oni su, kaže, većinom starije životne dobi te većina ima kronične bolesti.

– Primamo one kojima je potrebno bolničko liječenje, tako da je većina njih na kisiku, osim 43 koji su na respiratoru. Sad je životna dob tih hospitaliziranih osam godina niža nego što je to bila u prvom valu – rekao je Meštrović dodajući kako mladih osoba nema mnogo, no više ih je nego što ih je bilo prije.

Govoreći o zaposlenici KBC-a koja je navodno preminula nakon treće doze cjepiva, Meštrović kaže da se ne može reći da postoji povezanost s cijepljenjem.

– Koliko je nama poznato, ne možemo reći da postoji veza između cijepljenja i tog tragičnog događaja – rekao je.

– Prema analizi koju smo mi dosad napravili, ne postoji takva povezanost. Ta osoba je preminula, ali ne možemo je dovesti u vezu s cijepljenjem – dodao je.

Predsjednik HLK Krešimir Luetić istaknuo je da je KBC Split od kolovoza opterećen pacijentima s COVID-19.

– Takvo opterećenje zapravo nema nijedna druga bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj i možemo govoriti o petomjesečnom opterećenju bolnice COVID pacijentima – rekao je Luetić te odao priznanje liječnicima, medicinskim sestrama i svim ostalim radnicima na profesionalnosti, predanosti i požrtvovnom radu, istaknuvši kako imaju iznadprosječne rezultate u liječenju pacijenata s COVID-19 u Hrvatskoj.

Naime, rekao je da brojevi hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 stagniraju ili padaju svuda osim u Splitu.

– Razlog tome je vjerojatno multifaktorijalan, međutim, zasigurno ima podloge i u tome što Splitsko-dalmatinska županija, uz još neke županije u Hrvatskoj, ima najnižu razinu cijepljenosti, a posebno zabrinjava podatak da i u dobi iznad 60 godina ta razina cijepljenosti ne prelazi 65, odnosno 70 posto – kazao je.

