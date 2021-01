Premijer Conte dao ostavku u nadi da će ga 3. put izabrati za premijera

Predsjednik 66. vlade talijanske republike Giuseppe Conte podnio je jučer predsjedniku republike Sergiju Mattarelli ostavku. Šef države je zatražio od vlade da nastavi obavljati nužne poslove, te će danas poslije podne otvoriti konzultacije za sastav nove vlade, koje bi trebale završiti sutra ujutro. Šef države primit će izaslanstva svih parlamentarnih stranaka.

Trenutak istine

Conte se nada da će dobiti mandat za sastav svoje treće vlade u tri godine, ali mora uvjeriti Mattarellu da ima većinu u parlamentu. U Senatu bi trebao pronaći među onima koji su napustili svoje stranke između 12 i 15 senatora spremnih poduprijeti vladu. Ta skupina bi se nazvala “odgovorni”, odnosno odgovorno su odgovorili na stvaranje nove vlade kako se ne bi otišlo na prijevremene izbore u vrijeme pandemije.

Conte želi izbjeći da sastavi novu vladu i sa strankom Italia Viva (IV) bivšeg premijera Mattea Renzija kojega okrivljuje za pad sadašnje vlade iz koje je 13. siječnja povukao ministre stranke koju je osnovao izlaskom iz Demokratske stranke (PD).

– Trenutak je istine. Sada ćemo shvatiti je li povlačenje dvije ministrice i jednog tajnika stranke IV iz vlade bilo pitanje vezano za rad vlade ili je cilj bio drugi, odnosno je li cilj krize bilo rušenje mene kao premijera – kazao je Conte prije odlaska u Quirinale, predsjedničku palaču. Premijer-odvjetnik zahvalio je svim strankama u vladi (Pokret 5 zvijezda, Demokratska stranka i stranka Slobodni i jednaki) i ministrima. Šefovi delegacija stranaka u vladi ministri Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (PD) i Roberto Speranza (Leu) navodno su dali potporu Conteu.

A car carrying Italian PM Giuseppe Conte enters the Quirinale Palace ahead of a meeting with Italian President Sergio Mattarella where Prime Minister is expected to hand in his resignation, in Rome, Italy, January 26, 2021.

Renzi je spočitavao Conteu da ne priprema programe za dobivanje europskih novaca iz fonda za obnovu, te da zbog toga mora podnijeti ostavku. Italija bi trebala dobiti 209 milijardi eura za obnovu, ali programi za dobivanje europskih sredstava moraju biti dobro pripremljeni. Italija je inače pretposljednja (Hrvatska posljednja) u izvlačenja novaca iz europskih fondova.

Premda se Conte nada da će dobiti novi mandat, uvijek pod uvjetom da pronađe većinu u Senatu gdje su senatori IV-a od lučujući i bez njihove potpore nije moguće sastaviti vladu lijevog centra, kruže i druga imena mogućih premijera kao što su Franceschini i Guerini. Za sada dvije ključne stranke u vladi M5s i PD podupiru Contea, ali može se naslutiti kako ta potpora nije ultimativna i mogli bi promijeniti mišljenje kada bi postojala prilika da se sastavi vlada, pa i s drugim premijerom, samo da se ne ide na prijevremene izbore.

Desnica za izbore

Vidjet će se što će na konzultacijama šefu države predložiti stranke lijevog centra. Za stranke desnog centra se zna da će zatražiti prijevremene izbore. Zapravo pokret Naprijed Italijo Silvija Berlusconija otvara i mogućnost stvaranja vlade nacionalnog jedinstva za prevladavanje ekonomske i zdravstvene krize, ali se stranka ne bi odvojila od desnog centra.

Potpredsjednik pokreta Naprijed Italijo Antonio Tajani kaže kako je kriza vlade ostavkom Contea otvorena i da se stranka uzda u mudrost šefa države. No, kada bi se “svi najbolji stavili zajedno da stvore vladu nacionalnog jedinstva koja bi bila stabilna i sigurna, Naprijed Italijo bila bi suglasna”, kazao je Tajani i odmah dodao kako ni u tom slučaju Berlusconijeva stranka ne bi izašla iz desnog centra. No, stranke lijevog centra zasigurno ne bi htjele u toj vladi imati, kako kažu, suvereniste i antieuropejce kakve su Liga Mattea Salvinija i Talijanska braća Giorgie Meloni. A, ni Salvini ne želi biti u trećoj Conteovoj vladi.